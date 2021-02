S bicyklami ďaleko nezašli: Polícia chytila zlodejov pivničných kobiek, hrozí im prísny trest

Obvinení mali vojsť do jedného z bytových domov a následne prejsť do pivnice. "Tam poškodili zámky na celkovo troch pivničných kobkách, pričom z jednej z nich odcudzili horský bicykel, elektrický bicykel a puzdro na okuliare spolu so slnečnými okuliarmi," zhrnula polícia. S odcudzenými vecami vyšli pred obytný dom, kde boli zadržaní zamestnancami súkromnej bezpečnostnej služby. Následne k nim privolali hliadku Policajného zboru.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj