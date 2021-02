KORONAVÍRUS Postupný návrat detí do škôl je správnym a potrebným krokom

BRATISLAVA - Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) vítajú rozhodnutie, ktoré umožní postupný návrat detí do škôl. Poukazujú na negatívny vplyv zatvorených škôl nielen v súvislosti s procesom vzdelávania, ale aj psychickým zdravím detí. Hoci citlivo vnímajú obavy časti rodičovskej a pedagogickej verejnosti, s rešpektovaním regionálnej situácie a pri dodržaní prísne nastavených epidemiologických opatrení považujú návrat detí do škôl za správny a potrebný. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

ŠPÚ považuje postupný návrat žiakov do školských lavíc za dobré rozhodnutie. Za mimoriadne dôležitý ho považuje na prvom stupni základných škôl, kde je proces osvojovania si učiva viazaný na prítomnosť učiteľa. "Správne osvojovanie si základov písania, čítania a základných matematických operácií sú procesy, pri ktorých je učiteľ nezastupiteľný," uviedla riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová.

Dištančný spôsob výučby prehlbuje rozdiely aj u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, preto bolo z hľadiska ŠPÚ prioritou prezenčné vzdelávanie aj týchto detí. "Realizácia výučby pre žiakov s rôznym druhom znevýhodnenia, ako napríklad žiakov so sluchovým alebo zrakovým znevýhodnením, môže byť počas dištančného vzdelávania veľmi obmedzená, prípadne až nemožná, čím sa ich znevýhodnenie ešte prehlbuje," objasnila Hapalová. Na základe zmien, ktoré prijala vláda v COVID automate, bude možné obnoviť ich prezenčné vzdelávanie v malých skupinách, a to v základných aj stredných školách. Spoločne so žiakmi končiacich ročníkov stredných škôl tak môžu postupne nastúpiť do škôl od 8. februára.

Riaditeľka VÚDPaP Janette Motlová upozorňuje na to, že dlhé obdobie zatvorených škôl malo negatívne dosahy na duševné zdravie a psychickú pohodu detí a mladých. Krízová telefónna linka VÚDPaP počas 14 dní fungovania v roku 2021 zaznamenala viac ako 60 telefonátov o pomoc. Alarmujúci je tiež nárast psychických ťažkostí u mladších detí. Mnohé deti uviazli v dôsledku obmedzení v nefungujúcich rodinách. Nezriedka sú svedkami konfliktných situácií a situácií domáceho násilia, ktoré je pre ne traumatizujúce. "Deťom chýbajú sociálne vzťahy. Následky dištančnej formy vzdelávania budeme ešte dlho pociťovať a nevieme, kedy sa s nimi vyrovnáme," spresnila Motlová. Zároveň pripomína, že online vyučovanie nedokáže plnohodnotne nahradiť vzájomnú interakciu v triede.

Obavy verejnosti

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) citlivo vnímajú obavy verejnosti, ktoré návrat detí do škôl vyvoláva. Spoliehajú sa však na stanovisko pandemickej komisie, ktorá postupný návrat žiakov do škôl odporúčala.

"Je podmienený sprísnením opatrení v iných oblastiach a pravidelným testovaním zákonných zástupcov detí a žiakov od druhého stupňa základných škôl. Verím, že túto daň sme ako spoločnosť ochotní pre zabezpečenie vzdelávania našich detí priniesť," uviedla riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová. Upozorňuje, že školy sa pri obnovovaní prezenčného vzdelávania stále riadia takzvaným školským semaforom, ktorý stanovuje konkrétne a veľmi prísne opatrenia v prípade, že sa na škole potvrdí pozitívny prípad ochorenia COVID-19. Zároveň pri postupnom otváraní škôl je potrebné rešpektovať usmernenia miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré v prípade potreby môžu pravidlá nastavené v COVID automate sprísniť.