Prevrat v boji s KORONAVÍRUSOM? Vedci sú na stope účinného lieku, ochrana proti pandémiám

Vedci testujúci liečbu na zvieratách však zistili, že je schopná zastaviť aj infekciu koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje Covid-19. Pokusy tiež zistili, že liek - ktorý budú ľudia môcť brať ako pilulku, ak sa preukáže, že funguje - je účinný proti koronavírusom, ktoré spôsobujú bežné nachladnutie, ako aj proti respiračnému syncyciálnemu vírusu (RSV) a chrípke.

Vedci sa domnievajú, že účinnosť lieku proti radu respiračných vírusov by ho mohla urobiť obzvlášť užitočným pri pandémiách koronavírusov. Namiesto špecifického zamerania na koronavírus by sa antivírusový prostriedok mohol použiť na zastavenie šírenia radu vírusov, ktoré vyvolávajú podobné príznaky.

Zdroj: Getty Images

Potrebné ďalšie testovanie

Vďaka možnosti širokého využitia lieku by mohol byť účinný aj pri budúcich pandémiách. Profesor Kin-Chow Chang, jeden z vedúcich výskumníkov, pripustil, že je „zjavne potrebné“ viac testovania - zatiaľ neexistujú dôkazy o tom, že by to na ľuďoch fungovalo. Pri testoch na Petriho miskách a na myšiach sa zistilo, že antivírusový prostriedok účinne blokuje príznaky, ak sa použije pred alebo počas aktívnej infekcie.

Zlúčenina by sa dala ľahko vyrobiť vo veľkom v laboratóriách namiesto extrakcie priamo z rastliny a skladovala sa bez potreby hlbokého zmrazenia. Pre koronavírus ešte neboli schválené žiadne antivirotiká a dokázalo sa, že iba niekoľko liekov znižuje riziko úmrtia u kriticky chorých pacientov. Antivirotiká s licenciou na chrípku sú zamerané na časť vírusu, aby zastavili alebo spomalili jeho schopnosť vytvárať si kópie vo vnútri infikovaných buniek.

Narúša reprodukčný cyklus

Ale tapsigargín funguje skôr tak, že vyvoláva celý rad hostiteľských bunkových odpovedí, než aby sa zameriaval na samotný vírus. Inými slovami, liek umožňuje bunkám lepšie bojovať proti škodlivým vírusom pomocou prirodzenej schopnosti imunitného systému. Tieto reakcie narúšajú reprodukčný cyklus vírusu na viacerých miestach súčasne, čím bránia vírusu v replikácii a uchytení.

Vďaka tomu je liek obzvlášť cenný proti novým kmeňom, pretože mutácie v jednej časti reprodukčného cyklu vírusu by nemali znižovať jeho účinnosť. Laboratórne testy na bunkách preukázali, že liek zastavil vírus v tvorbe nových kópií samého seba len za 30 minút - a jeho účinok nezanikol dva dni.

Zdroj: Getty Images

Významné objavy

Profesor Chang uviedol: „Zatiaľ čo sme stále v počiatočných fázach výskumu tohto antivírusového programu a jeho vplyvu na to, ako je možné liečiť vírusy, ako je Covid-19, sú tieto objavy nesmierne významné. Súčasná pandémia zdôrazňuje potrebu účinných antivirotík na liečbu aktívnych infekcií, ako aj vakcín na prevenciu infekcie."

"Vzhľadom na to, že budúce pandémie budú pravdepodobne živočíšneho pôvodu, kde dôjde k rozšíreniu zo zvieraťa na človeka a opačne (z človeka na zviera), mohla by pri liečbe hrať kľúčovú úlohu nová generácia antivirotík, ako je napríklad Thapsigargin a liečbe dôležitých vírusových infekcií u ľudí i zvierat,“ myslí si Chang.