KORONAVÍRUS V Bystrici školáci a škôlkari môžu ísť do škôl: Rodičov i pedagógov musia testovať

Pretestovaní však musia byť všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci a podmienkou opätovného nástupu dieťaťa do škôlky alebo školy je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu. Informovala o tom hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková. Mesto pod Urpínom v súčasnosti disponuje približne 12.000 kusmi antigénových testov. Prioritne chce otestovať práve túto skupinu obyvateľov.

"Patríme síce k zeleným okresom, ale na národnej úrovni vzhľadom na počet hospitalizovaných sa celé Slovensko nachádza v čiernej zóne. Vzťahuje sa na nás COVID automat a k tomu sa otvárajú školy. Znamená to, že najbližší víkend musíme opäť zabezpečiť testovanie. Prosím všetkých o trpezlivosť. Krízový štáb mesta robí všetko pre to, aby sme i v spolupráci so súkromnými prevádzkovateľmi mobilných odberných miest opäť zabezpečili plynulý priebeh testovania pre vybrané skupiny. Zároveň vyzývame všetkých ľudí, ktorých sa testovanie netýka, aby sa na ňom nezúčastňovali a nepreťažovali odberné miesta," vyzval primátor Ján Nosko.

Okrem už známych odberných miest v Banskej Bystrici, ktoré môžu bežne všetci záujemcovia otestovanie využívať počas týždňa, Nosko oslovil všetky subjekty, ktoré zriadili a prevádzkujú súkromné mobilné odberné miesta v súlade s nariadením ministerstva zdravotníctva so žiadosťou o spoluprácu a súčinnosť pri zabezpečení testovania obyvateľov počas najbližšieho víkendu. V prípade, že sa zamestnanec školského zariadenia nepretestuje, nebude môcť nastúpiť na pracovisko. Ak tak z nejakého dôvodu neurobí ani rodič škôlkara alebo školáka, nebude môcť jeho dieťa nastúpiť do daného zariadenia.