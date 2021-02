KORONAVÍRUS Žilinčania môžu cez víkend využiť 23 odberových miest

"Test môžu absolvovať Žilinčania v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 20.00 h, s dvoma povinnými prestávkami pre testovacie tímy od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.45 h. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci o 19.30 h, v odberových miestach s elektronickou rezerváciou o 19.45 h," uviedol hovorca mesta.

Odberové miesta v Žiline sú umiestnené predovšetkým v základných školách, kultúrnych domoch, no do testovania sa zapojí aj odberný tím v centre na Poštovej ulici na sídlisku Vlčince. "Počas dvoch testovacích dní budú môcť využiť Žilinčania ktorúkoľvek miestnosť a otestovať sa budú môcť prísť v ktoromkoľvek čase. Výnimku tvorí 10 odberových miest s elektronickou rezerváciou," doplnil Miškovčík.

"Je možné, že sa pred niektorými odbernými miestnosťami budú tvoriť rady čakajúcich. Prednosť majú rodičia s deťmi, tehotné ženy, seniori či ľudia so zdravotným znevýhodnením. Žilinská samospráva vyzýva na prejavy spolupatričnosti, tolerancie a dodržiavanie preventívnych opatrení. Povinné sú rúška, používanie dezinfekcie a dodržiavanie rozstupov," vysvetlil hovorca mesta. Všetky aktuálne informácie nájdu Žilinčania na internetovej stránke mesta, osobitnej internetovej stránke koronavirus.zilina.sk alebo mestskej stránke na sociálnej sieti, dodal Miškovčík.