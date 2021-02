Deti sa mali vrátiť do škôl už 11. januára a nie tesne pred prázdninami, myslí si Smer-SD

Tlačová beseda Roberta Fica a strany Smer-SD

BRATISLAVA - Deti sa mali vrátiť do škôl už od 11. januára, tvrdí opozičná strana Smer-SD. Do prezenčnej výučby mali byť podľa nej zaradení aj žiaci 9. ročníkov. Výhradu má strana aj k testovaniu, ktoré budú musieť zabezpečiť zriaďovatelia. Uviedol to hovorca strany Ján Mažgút.