EXKLUZÍVNE Bratislava sa opäť búri! Strach pred nákazou: Zatvorenie škôl je stále v hre, žiadosť Mikasovi

Otváranie škôl je predmetom diskusie už niekoľko týždňov. Minister školstva dnes oznámil, že od pondelka sa otvoria materské školy, prvý stupeň základných škôl a končiace ročníky. Starostovia bratislavských mestských častí však majú veľké obavy. Momentálne majú prebiehať rokovania aj s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom. Informáciu potvrdili pre Topky.sk viaceré zdroje. Podľa našich informácií by sa mali dohodnúť na spoločnom postupe a predložiť návrh hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi.

Bratislava školy otvárať nechce

Epidemiologická situácia je zlá, mnoho učiteľov a učiteliek je pozitívnych a v prípade otvárania škôl by nestihli všetkých pretestovať. Starostovia mestských častí chcú preto požiadať hlavného hygienika Jána Mikasa o výnimku, aby školy otvoriť od pondelka nemuseli. Podľa našich informácií má zajtra prebehnúť stretnutie medzi starostom Petržalky a riaditeľmi škôl. Rozhodnúť sa má o ďalších krokoch.

Mestské časti sa chcú dohodnúť na spoločnom postupe. Ich cieľom nie je vyvolať chaos, ale predísť tomu, aby sa situácia ďalej nezhoršovala. Starostovia totiž momentálne z epidemiologického hľadiska nepovažujú otváranie škôl od pondelka za dobrý nápad. Niektoré mobilné odberové miesta stále evidujú vysokú pozitivitu.

Epidemiologická situácia je naozaj zlá

Pred nástupom detí do škôl by sa mali otestovať aj rodičia. To by však spôsobilo obrovský nápor na mobilné odberové miesta. "Logisticky sa to nedá zvládnuť za tých pár dní, to je absolútna šialenosť," uviedol pre Topky jeden zo starostov. Viacerí rodičia sa boja a deti do školy poslať nechcú. Školy totiž evidujú nakazených učiteľov, učiteľky či iný personál.

Na Slovensku sa je potvrdená infekčnejšia britská mutácia koronavírusu, ktorá sa šíri omnoho rýchlejšie. Ešte koncom minulého roka hovoril minister zdravotníctva Marek Krajčí o tom, že táto mutácia sa šíri viac najmä medzi deťmi a staršími ľuďmi.

Otváranie škôl

Od pondelka 8. februára sa otvoria materské školy, prvý stupeň základných škôl a tiež končiace ročníky stredných škôl a odborných učilíšť. Zároveň sa sprísnil COVID automat. Rozhodnutie vlády oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí. Zákaz vychádzania bude naďalej platiť. Krajčí zopakoval, že situácia na Slovensku sa ani po niekoľkých týždňoch zákazu vychádzania nezlepšila, dôvodom je aj britská mutácia nového koronavírusu.

Zdroj: Topky/Maarty

Pripustil, že takéto rozhodnutie vlády by sa mohlo zdať ako "nezodpovedné". "Rozhodli sme sa, že sprísnime kritériá na čiernu zónu, ktorú momentálne máme v COVID automate, a tým dovolíme deťom chodiť do škôl," informoval.