Kritika Brhelovej dcéry na veľkú akciu NAKA: Stratila som vedomie, zbraňami mierili na každého

Elitní policajti v piatok od skorého rána zasahovali v teréne, prehľadávali aj známy bratislavský hotel, ktorý patrí Jurajovi Širokému. V budove sa nachádza aj kancelária Jozefa Brhela.

Vyšetrovatelia tam priviedli aj Petra Brhela. Jozefa Brhela sa zadržať nepodarilo, podľa našich informácií sa nemá nachádzať na Slovensku. Telefónne číslo mal nedostupné.

Jozef Brhel Zdroj: Pavel Neubauer - tasr

Aktuálne na zásah NAKA reagovala dcéra vyššie spomínaného Petra Brhela. Tá v súvislosti s ním podala sťažnosť na inšpekciu ministerstva vnútra a príslušné orgány. Opisuje v nej, že v piatkový zásah v dome, kde býva celá rodina, ju vyľakal. "V tej chvíli som nevedela nijako vyhodnotiť čo sa deje, čo to má znamenať," uviedla. Podľa jej slov stratila vedomie.

"Prebrala som sa, ako ma po pod pazuchy držia tie osoby oblečené v čiernom a videla som nápis NAKA. Vtedy som videla, ako všade zbraňami mieria na každého, kto tam bol. Do tejto situácie kričali, aby sme sa nehýbali, ľahli si a podobne, ja som toto nezvládla, zahmlilo sa mi pred očami a stratila som opäť vedomie. Niekto mi zavolal záchranku," doplnila.

Barbora mala pri zásahu utrpieť zranenia. Opísala ho ako brutálny a prehnaný. Zdroj: Barbora Brhelová

Liek na upokojenie podľa jej slov musela užiť aj jej stará mama. V prvej chvíli jej podľa vyjadrenia nenapadlo, že ide o policajný zásah, myslela si, že rodinu prepadli. Prístup polície podľa opisu považuje za prehnaný a brutálny. "Ráno okolo 05.00 hodiny v pyžame mieriac na bezúhonné osoby zbraňami, vyvolajúc v nich taký stres, že jedna opakovane stratí vedomie a druhá, 84-ročná, musí okamžite užiť lieky na upokojenie, nie ja ani v najmenšom v poriadku," napísala.

Elitní policajti v piatok od rána prehľadávali aj bratislavský hotel, ktorý patrí Jurajovi Širokému. Zdroj: Maarty

Barbora Brhlová ďalej dodala, že je "absurdné, ak si niekto myslí, že má (jej otec, pozn. red.) niečo spoločné s akýmkoľvek úplatkom." Otca považuje za čestného človeka. "Ja verím v spravodlivosť, tak som bola vychovaná, preto dôrazne žiadam, aby bol celý postup všetkých zúčastnených policajtov prešetrený," uzavrela v sťažnosti adresovanej Úradu inšpekčnej služby.

Akcia Mýtnik

Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Mýtnik obvinila celkovo osem ľudí. Ide o bývalého šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho, podnikateľa Jozefa Brhela, Petra Brhela, Michala Suchobu, Milana Gregu, Janu Rovčaninovú, Štefana Poláčeka a Pavla Boška.

František Imrecze Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Národná kriminálna agentúra zadržala počas akcie s krycím názvom Mýtnik bývalého funkcionára finančnej správy a ďalších osem osôb v súvislosti s korupciou a machináciami pri verejnom obstarávaní. Ďalšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia dovolí,“ potvrdil zadržanie Imreczeho hovorca polície Michal Slivka.

Podľa vyšetrovateľov mali obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, ktoré si medzi sebou podelili, zabezpečiť obsadenie riadiacich funkcií Finančnej správy, aby ovplyvňovali zabezpečenie dodania softvérových systémov.

Vyššie spomínaní Jozef Brhel spolu s Petrom Brhelom majú na krku aj obvinenie pre zločin prijímania úplatku. Riaditeľ komunikácie podnikateľskej skupiny SMJ SICAV Juraj Puchý informoval, že Jozef Brhel sa v piatok vzdal akýchkoľvek výkonných pozícií v spoločnostiach patriacich do podnikateľskej skupiny ZMJ SICAV.

Všetky obvinenia odmieta a svoju nevinu je rozhodnutý preukázať pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Momentálne sa nachádza v zahraničí, ale hneď ako bude vyzvaný, sa vráti na Slovensko. Svoju nevinu je ochotný preukázať aj Peter Brhel.

Usvedčujúce listiny

Vyšetrovateľ poukázal aj na skutočnosť, že proti obvineným vypovedajú tzv. kajúcnici. "K posudzovaniu vierohodnosti ich výpovede treba pristupovať obzvlášť citlivo. Je však potrebné poukázať v danej konkrétnej vyšetrovacej veci na to, že zo zadováženého listinného materiálu, ktorý sa vzťahuje na vec, bolo zistené, že obsahom listín sú skutočnosti a je v nich zachytený sled udalostí, ktorý vo svojich vyjadreniach podrobne popisujú jednotlivé osoby. S ohľadom na vyššie uvedené, možno v rozumnej rovine vyvodiť záver, že je vylúčené, aby tieto odoby popísali jednotlivé udalosti a ich sled do takých podrobností, bez toho, aby s nimi prišli do bezprostredného kontaktu," vysvetlil vyšetrovateľ.

Aj vzhľadom na tieto dôkazy je podľa vyšetrovateľa dostatočne preukázané, že obvinení naplnili všetky znaky skutkových podstát trestných činov, ktoré sú im kladené za vinu. Podrobnosti sa dočítate tu.