Ministerstvo požiadalo Interpol o vyhlásenie medzinárodného pátrania po Michalovi Suchobovi

"V prípade lokalizácie menovaného bude MS SR žiadať jeho vydanie do SR s cieľom trestného stíhania," dodal s tým, že ak sa potvrdí lokalizácia Michala Suchobu v Spojených arabských emirátoch (SAE), rezort spravodlivosti vypracuje extradičnú žiadosť. Upozornil, že SAE nepristúpili k medzinárodného dohovoru, ktorý by upravoval vyžiadanie na trestné konanie alebo výkon trestu odňatia slobody. SR nemá so SAE ani takúto bilaterálnu zmluvu. "Extradičná žiadosť bude zaslaná diplomatickou cestou na základe reciprocity (vzájomnosti)," spresnil Bubla.

Súčasťou prílohy žiadosti o vydanie osoby musia byť podľa Bublu dokumenty v zmysle Federálneho zákona SAE o justičnej spolupráci v trestných veciach, ktoré by muselo MS SR zabezpečiť v súčinnosti so Špecializovaným trestným súdom (ŠTS). Bubla dodal, že zároveň bol na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vykonaný záznam v Schengenskom informačnom systéme, na základe ktorého môže byť osoba zadržaná na území Schengenu.

ŠTS vydal medzinárodný a európsky zatýkací rozkaz na Michala Suchobu v pondelok (8. 2.). ŠTS v rámci kauzy Mýtnik poslal do väzby piatich obvinených. Konkrétne exšéfa finančnej správy Františka Imreczeho, podnikateľa Jozefa Brhela, jeho brata Petra Brhela, Janu Rovčaninovú a tiež bývalého šéfa IT sekcie finančnej správy Milana Gregu. Obvinenia sa podľa polície týkajú trestnej činnosti súvisiacej s machináciami pri verejnom obstarávaní a korupciou.