Z čoho obviňujú Imreczeho a ďalších? Státisícové úplatky! Vyšetrovateľ hovorí o organizovanej skupine

V piatok v skorých ranných hodinách Národná kriminálna prokuratúra zadržala niekoľko ľudí. Vyšetrovatelia v rámci akcie Mýtnik obvinili celkovo osem ľudí. Ide o bývalého šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho, podnikateľa Jozefa Brhela, Petra Brhela, Michala Suchobu, Milana Gregu, Janu Rovčaninovú, Štefana Poláčeka a Pavla Boška.

„Národná kriminálna agentúra zadržala počas akcie s krycím názvom Mýtnik bývalého funkcionára finančnej správy a ďalších osem osôb v súvislosti s korupciou a machináciami pri verejnom obstarávaní. Ďalšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia dovolí,“ potvrdil zadržanie Imreczeho hovorca polície Michal Slivka.

Organizovaná skupina?

Exšéf Finančnej správy František Imrecze bol nominantom bývalej vlády. Vyšetrovatelia ho teraz obvinili z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Podľa vyšetrovateľov mali obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, ktoré si medzi sebou podelili, zabezpečiť obsadenie riadiacich funkcií Finančnej správy, aby ovplyvňovali zabezpečenie dodania softvérových systémov.

František Imrecze Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Proti Imreczemu vypovedal aj obvinený Ľudovít Makó. Ten popísal fungovanie v rámci Finančnej správy, kde pôsobil ako riaditeľ Kriminálneho odboru. "Z výpovede jednoznačne vyplýva, že dodávky IT systémov a to priamym zadaním v utajovanom režime, na čo bol oprávnený prezident Finančnej správy, boli uskutočnené spoločnosťou Allexis, ktorá bola ovládaná Michalom Suchobom," tvrdí vyšetrovateľ.

Ľudovít Makó Zdroj: TASR - Ján Krošlák

Okrem Makóa usvedčuje skupinu aj Daniel Čech, ktorý je vo väzbe od druhého decembra. Z jeho výpovede vyplynulo, že ho v apríli 2012 oslovil František Imrecze, ktorého poznal zo spoločenských akcií. Imrecze ponúkol Čechovi funkciu generálneho riaditeľa daňovej sekcie. Čech vypovedal, že sa asi raz za mesiac stretávali v rodinnom dome v Limbachu, ktorý vlastnil Suchoba. Tam dolaďovali projekty k spokojnosti firmy Allexis.

Úplatok 50-tisíc eur

Ďalšími obvinenými sú Jozef Brhel a Michal Suchoba. Oboch vyšetrovateľ viní z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Jozef Brhel spolu s Petrom Brhelom majú na krku aj obvinenie pre zločin prijímania úplatku.

Suchoba s Brhelom mali mať majetkovú časť v spoločnosti Allexis. Podľa vyšetrovateľa práve preto mali záujem na tom, aby IT systémy dodávala táto spoločnosť. Spoločnosť bola zastúpená ďalšou obvinenou Janou Rovčaninovou, ktorá bola v Allexis konateľkou.

Zdroj: Maarty

"Danielovi Čehovi bola v presne nezistený deň v roku 2012 obvinený Františkom Imreczem a obvineným Michalom Suchobom zadaná požiadavka na prípravu podkladov na nákup IT systému kontrolných známok v režime stupňa utajenia VYHRADENÉ. Následne Daniel Čech, ako generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej, dodal požiadavku na tento nákup riaditeľovi Finančnej správy Františkovi Imreczemu s odôvodnením potreby takéhoto systému ako aj jeho obstaranie v utajenom režime. Imrecze po predchádzajúcej dohode ako prezident Finančnej správy zriadil riadiaci výbor, ktorého predsedom bol Daniel Čech a členom ďalší obvinený Milan Grega," tvrdí vyšetrovateľ. Neskôr mal Čech za túto službu dostať od Suchobu úplatok 50-tisíc eur.

Utajené zmluvy, ktoré finančná správa uzavrela bez riadnej súťaže, mali hodnotu viac ako 30 miliónov. To, že obrovské zákazky pridelili súkromným firmám v rozpore so zákonom, neskôr konštatoval aj Úrad pre verejné obstarávanie.

DoubeTree by Hilton

Elitní policajti v piatok od rána prehľadávali aj bratislavský hotel, ktorý patrí Jurajovi Širokému. Jozef Brhel ma na 10. pochodí kanceláriu. Vyšetrovatelia tam priviedli aj Petra Brhela. Jozefa Brhelo sa zadržať nepodarilo, podľa našich informácií sa nenachádza na Slovensku. Telefónne číslo má nedostupné.

Riaditeľ komunikácie podnikateľskej skupiny SMJ SICAV Juraj Puchý však informoval, že Jozef Brhel sa v piatok vzdal akýchkoľvek výkonných pozícií v spoločnostiach patriacich do podnikateľskej skupiny ZMJ SICAV. Všetky obvinenia odmieta a svoju nevinu je rozhodnutý preukázať pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Momentálne sa nachádza v zahraničí, ale hneď ako bude vyzvaný, sa vráti na Slovensko. Svoju nevinu je ochotný preukázať aj Peter Brhel.

Podľa obvinenia sa mal Jozef Brhel v roku 2012 v tomto hoteli stretnúť s Martinom Fleischerom, ktorý bol riaditeľom sekcie ekonomiky, potom ako bol vytvorený plán obstarávaní na rok 2013 na Finančnej správe, a ktorý bol aj podpísaný Františkom Imreczem. Brhel mal podľa vyšetrovateľa kontaktovať telefonicky Fleischera, ktorého požiadal, aby tento plán priniesol.

Fleischer mal tento plán do hotela priniesť a odovzdať Petrovi Brhelovi. Ten potom farebne vyznačil veci, v ktorých mali záujem, aby verejné obstarávanie vyhrali ich spriaznené spoločnosti. Za toto mal Fleischer dostať úplatok 5000 eur.

Usvedčujúce listiny

Vyšetrovateľ poukázal aj na skutočnosť, že proti obvineným vypovedajú tzv. kajúcnici. "K posudzovaniu vierohodnosti ich výpovede treba pristupovať obzvlášť citlivo. Je však potrebné poukázať v danej konkrétnej vyšetrovacej veci na to, že zo zadováženého listinného materiálu, ktorý sa vzťahuje na vec, bolo zistené, že obsahom listín sú skutočnosti a je v nich zachytený sled udalostí, ktorý vo svojich vyjadreniach podrobne popisujú jednotlivé osoby. S ohľadom na vyššie uvedené, možno v rozumnej rovine vyvodiť záver, že je vylúčené, aby tieto odoby popísali jednotlivé udalosti a ich sled do takých podrobností, bez toho, aby s nimi prišli do bezprostredného kontaktu," vysvetlil vyšetrovateľ.

Aj vzhľadom na tieto dôkazy je podľa vyšetrovateľa dostatočne preukázané, že obvinení naplnili všetky zbaky skutkových podstát trestných činov, ktoré sú im kladené za vinu.