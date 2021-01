KORONAVÍRUS Školáci stále nedostali dobrú správu: Na návrat do škôl začiatkom februára zabudnite

BRATISLAVA - Školy sa v pondelok 1. februára ešte neotvoria. Pokračovať sa bude v dištančnom spôsobe výučby. Po rokovaní konzília odborníkov to potvrdil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Konzílium podľa jeho slov neodporúča uvoľňovanie opatrení v súvislosti s novým koronavírusom od februára.

Žiaci základných a stredných škôl sa budú učiť naďalej dištančne a do materských škôl a školských klubov detí môžu ísť len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. Na zlú situáciu poukázal Krajčí, počet hospitalizovaných pacientov v nemocniciach podľa neho nechce klesnúť. "Akékoľvek uvoľňovanie opatrení by bolo v tejto chvíli nezodpovedné," povedal Krajčí.

Veria aspoň v otvorenie škôlok a prvého stupňa

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) verí, že od 8. februára by sa mohli otvoriť materské školy a prvý stupeň základných škôl prezenčnou formou. "Nebude sa anulovať žiaden ročník," povedal minister školstva s tým, že sa rovnako neuvažuje ani o opakovaní ročníka.

V súvislosti s termínom jarných prázdnin sa zatiaľ neuvažuje, že by sa rušili. Gröhling poznamenal, že by sa mohli vytvoriť jarné školy, podobne ako to bolo v prípade leta, kedy sa uskutočnili letné školy.

Ministerstvo školstva chce počas budúceho týždňa zverejniť manuál pre otváranie škôl. Rovnako počas nasledujúceho týždňa chce rezort školstva uzatvoriť aj výsledky obstarávania kloktacích testov v školách.