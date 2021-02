KORONAVÍRUS Gröhling oznamuje opätovné otváranie škôl: Striehnite na tieto podmienky!

NAŽIVO Tlačový brífing ministra školstva Branislava Gröhlinga:

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) môžu v školách, kde bude zlá epidemiologická situácia, vyučovanie prerušiť. Zároveň sa spustí aj školský semafor. Informoval o tom v stredu počas tlačovej konferencie minister školstva Gröhling s tým, že od pondelka 8. februára sa otvoria materské školy a prvý stupeň základných škôl. Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl.

Aké školy sa otvárajú

Od pondelka 8. februára sa otvoria materské školy (MŠ), špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl (ZŠ). Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl (SŠ). Otvorené budú tiež základné umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich internáty. Informoval o tom v stredu počas tlačovej konferencie minister školstva Gröhling.

Testovanie mladších žiakov nebude povinné , avšak otestovaný musí byť jeden z ich rodičov a učitelia. Stredoškoláci sa pri návrate do školských lavíc budú rovnako musieť preukázať negatívnym testom, platí to aj pre personál SŠ.

Pretestovanie rodičov pred pondelkom nebude podmienkou

Podľa Gröhlinga nebude podmienkou, aby k pretestovaniu rodičov došlo ešte pred pondelkovým otvorením škôl, lehota sa môže predĺžiť podľa možností samotných zriaďovateľov a škôl, minister o tom bude ešte hovoriť aj so samosprávnymi združeniami.

Šéf rezortu takisto informoval, že školy si prostredníctvom okresných úradov už objednali 350.000 testov antigénových testov pre žiakov, rodičov a zamestnancov, ministerstvo bude preplácať päť eur na jedného testovaného. "Ak sa rodič rozhodne, že sa nebude testovať, a dieťa nebude môcť nastúpiť do školy, ostáva v dištančnej forme, rodičom však nebude v tomto prípade preplácaná OČR," zdôraznil minister s tým, že nepredpokladá, že by takýchto prípadov bolo veľa vzhľadom na aktuálny "tlak na otvorenie škôl aj zo strany rodičov".

Otváranie internátov

Internáty sa zatiaľ otvárajú len v prípade stredných zdravotníckych škôl, keďže epidemiológovia vnímajú internáty ako veľké riziko. Na internátoch musia študenti bývať po jednom. Ak to nie je možné u všetkých, ktorí majú bývať na internáte, takíto študenti budú musieť dochádzať alebo ostať na dištančnom vzdelávaní. V čiernej fáze sa nebudú otvárať posledné ročníky základných škôl, to podľa ministra predpokladá situácia v červenej fáze.

O otvorení škôl sa rozprávalo včera na pandemickej komisii

Od pondelka 8. februára by sa mohli otvoriť materské školy a prvý stupeň základných škôl. Podmienkou by malo byť pretestovanie rodičov takýchto detí. S podmienkou pretestovania žiakov by sa mohli do škôl vrátiť končiace ročníky stredných škôl, stredných odborných škôl a odborných učilíšť. Zároveň sa sprísni COVID automat. Včera po zasadnutí pandemickej komisie o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že odporúčanie predloží vláde SR.

Zdroj: Topky/Maarty

Krajčí zopakoval, že situácia na Slovensku sa ani po niekoľkých týždňoch zákazu vychádzania nezlepšuje. Pandemická komisia sprísnila na základe návrhu konzília odborníkov prísnejší COVID automat. Slovensko nebude môcť prejsť z čiernej do miernejšej - bordovej fázy - v prípade, ak počet hospitalizovaných s novým koronavírusom neklesne v nemocniciach pod 3000. "Priemerný počet pozitívne testovaných osôb na území Slovenska a reprodukčné číslo sa sprísnili o 20 percent," informoval. Podľa Krajčího by sa na vláde mali zaoberať aj otázkou zabezpečenia hraníc.

Deti tiež trpia pandémiou

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre epidemiológiu Henrieta Hudečková povedala, že deti patria k jednej z najkritickejších vekových skupín populácie, ktorá zrejme najviac trpí pandémiou. Musia znášať prerušenie procesu vzdelávania a možné následky. Pri otvorení škôl by museli byť dodržané zásady, ktoré chránia školu, rodinu i pracovisko. Zdôraznila, že dodržiavaním opatrení a testovaním chcú predísť reťazovému šíreniu infekcie.

Konzílium tiež odporúčalo, aby sa letná prax študentov prvých až štvrtých ročníkov lekárskych fakúlt a zdravotníckych odborov vykonávala už počas semestra. Test rodičov mladších detí či žiakov končiacich ročníkov by nemal byť starší ako sedem dní.