KORONAVÍRUS Testovanie v Dolnom Kubíne prekvapilo: Čísla sa nezhodujú, tvrdí primátor

Primátor disponuje údajmi, ktoré hovoria o 22.200 testovaných osobách v okrese a o priemernej pozitivite na úrovni 0,8 percenta. "V rámci mesta Dolný Kubín bol ten priemer len na úrovni 0,52 percenta a v okolitých obciach okresu sa taktiež vôbec nelíšil a bol na úrovni 0,54 percenta. Vyššie čísla boli podľa zverejnených údajov iba vo firmách a mobilných odberových miestach, avšak aj po ich započítaní sa celkový priemer posunul len na 0,805 percenta. Preto bol pre nás veľkým prekvapením avizovaný výsledok 1,06 percenta," skonštatoval Prílepok.

Primátor zdôraznil, že pokiaľ nejde o chybu, znamenalo by to, že je v Dolnokubínskom okrese malé, no silné ohnisko nákazy, o ktorom momentálne nie sú informovaní. "Nemôžeme tak urobiť žiadne kroky, ktorými by sme nepriaznivú situáciu pomohli eliminovať a ochrániť tak zdravie našich obyvateľov. Na základe uvedeného sme sa obrátili aj na kompetentných s prosbou o poskytnutie detailných informácií, aby sme mohli podniknúť potrebné opatrenia," dodal.

Informáciu o vysokej pozitivite v okrese Dolný Kubín začala preverovať aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti. "Z doterajšieho šetrenia vyplýva, že väčšie prírastky v testovaní a pozitivite boli oproti prvotným informáciám vyššie najmä v pondelok a utorok tohto týždňa," napísala v statuse.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) na stredajšej (27. 1.) tlačovej konferencii uviedol, že nevidí problém v zverejnení všetkých dát z uplynulého kola plošného skríningového testovania. Reagoval tak na výzvy niektorých samospráv po zverejnení priebežných výsledkov. Rezort vnútra podľa premiéra zvolil paralelný spôsob sčítavania, dáta zbieral prostredníctvom okresných úradov priamo od samospráv. Údaje tak mohli zverejniť už cez týždeň. Obáva sa však, že finálne dáta, vychádzajúce z údajov z Národného centra zdravotníckych informácií, budú možno až počas víkendu.