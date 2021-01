KORONAVÍRUS Mestá sa pripravujú na ďalšie testovanie: Voľných termínov pri registrácii ubúda

BRATISLAVA - Niektoré mestá čaká počas víkendu ďalšie kolo skríningového testovania. Obyvateľov mestá informujú aj prostredníctvom sociálnych sietí. Do testovania sa zapojí aj Bratislava.

V Stupave pri registrácii na testovanie ostávajú voľné termíny len na nedeľu

Počas nadchádzajúceho víkendu (30. 1. - 31. 1.) bude v Stupave počas ďalšieho kola skríningového testovania osem odberových miest, tak ako počas prvej fázy. Na šiestich miestach je potrebné sa zaregistrovať. Na dvoch miestach sú miesta už plne obsadené, na ďalších ostávajú voľné nedeľňajšie (31. 1.) termíny. Pre tých, ktorí sa nezaregistrujú, ostávajú dve odberové miesta v športovej hale, na ktorých obsadenosť monitoruje kamera.

V Stupave sa od 18. do 26. januára otestovalo 8475 osôb, pozitívne výsledky testov malo 128 z nich, čo predstavuje pozitivitu 1,51 percenta (celý okres Malacky, do ktorého Stupava patrí, vykazoval pozitivitu 1,36 percenta). Najnižší počet pozitívne testovaných osôb v Stupave bol v sobotu 23. januára (0,72 percenta), naopak, hneď v prvý deň 18. januára dosiahla pozitivita takmer 6 percent, keď z 518 testovaných odhalili 30 pozitívnych vzoriek.

Skríning bude pokračovať v Žarnovici aj v Novej Bani

Druhé kolo skríningového testovania na nový koronavírus bude v sobotu (30. 1.) a v nedeľu (31. 1.) pokračovať aj v Žarnovickom okrese. Mestá Žarnovica i Nová Baňa posilnia testovacie kapacity zriadením vlastných odberových miest. Samosprávy o tom informovali na sociálnej sieti a webovej stránke. V Žarnovici sa bude možné v sobotu otestovať v priestoroch mestského športového areálu od 8.00 h do 16.00 h. V nedeľu otvorí samospráva odberové miesto v kultúrnom dome, testovať sa bude od 8.00 h do 18.00 h.

Nová Baňa rozšíri počas víkendu testovacie kapacity v meste zriadením odberového miesta v budove na Bernolákovej ulici č. 3, k dispozícii bude od 10.00 h do 18.00 h. V Žarnovici sa od 18. do 26. januára na testovaní zúčastnilo 3339 ľudí, pozitívny výsledok malo 76 z nich. V Novej Bani počas minulého víkendu (23. 1. - 24. 1.) zaznamenali štyri pozitívne prípady, otestovali celkom 1193 ľudí. V prvom kole skríningového testovania na ochorenie COVID-19 dosiahla miera pozitivity v okrese Žarnovica 1,82 percenta, čím sa zaradil medzi takzvané červené okresy.

Mesto Komárno zriadilo na víkendové testovanie 23 odberných miest

Záujemcovia o testovanie na nový koronavírus v Komárne budú mať počas nastávajúceho víkendu k dispozícii 23 odberných miest, ktoré zriadilo mesto. „Vzhľadom na to, že počas uplynulého víkendu boli niektoré odberné miesta nevyužívané, znížili sme ich počet, aby sme optimalizovali výdavky,“ informovalo vedenie mesta. Na desiatich odberných miestach je možné sa zaregistrovať vopred na stránke https://kntest.sk/. „Prosíme obyvateľov, aby sa v čo najväčšom počte registrovali, aby sme zabránili dlhej čakacej dobe na testovanie,“ vyzvala občanov samospráva.

Všetky odberné miesta v Komárne s výnimkou dvoch budú otvorené v sobotu (30.1.) a nedeľu (31.1.) od 8.00 do 19.00 h. V Kultúrnom dome KAVA na Hlavnej ulici bude testovanie zabezpečené len v sobotu od 8.00 do 13.00 h, v Komunitnom centre Veľký Harčáš sa bude testovať v sobotu od 14.00 do 19.00 h. Počas obidvoch víkendových dní budú môcť záujemcovia využiť odberné miesta na Základnej škole (ZŠ) Jókaiho, ZŠ na Ulici Mieru, ZŠ na Ulici Práce, ZŠ na Eötvösovej ulici, ZŠ na Rozmarínovej ulici, ZŠ na Komenského ulici, na futbalovom štadióne v Novej Stráži, v športovej hale na Športovej ulici, v Dome Matice slovenskej na námestí M.R. Štefánika a v priestoroch Združenej školy obchodu a služieb na Budovateľskej ulici.

V Dunajskej Strede bude šesť odberových miest

Okres Dunajská Streda patrí aktuálne k najzasiahnutejším regiónom v oblasti výskytu ochorenia COVID-19, počas nadchádzajúceho víkendu bude opakovať antigénové testovanie obyvateľov. Mesto zverejnilo šesť miest, kde bude 30. januára až 1. februára testy realizovať. Obyvatelia sa môžu vopred objednať na webovej stránke mesta. Ako uvádza radnica, odberné miesta budú fungovať od 8. do 18. hodiny, v pondelok (1. 2.) od 13. do 18. hodiny.

Po predchádzajúcom skríningu okres Dunajská Streda skončil v rebríčku v rámci SR na 5. mieste. V meste Dunajská Streda bolo identifikované medzi sociálne slabými obyvateľmi Kračanskej cesty vysoké percento infikovaných, zo 172 testovaných bolo 41 pozitívnych, čo je 24,5 percenta. Regionálny úrad verejného zdravotníctva preto vyhláškou nariadil desaťdňovú izoláciu obyvateľov a mesto vyhlásilo zbierku potravín a hygienických potrieb pre tých, ktorí nemôžu lokalitu opúšťať. Dohliada na to polícia. Regionálna hygienička v Dunajskej Strede nariadila vyhláškou na piatok povinné PCR testovanie všetkých obyvateľov komunitného centra na Kračanskej ceste.

V trebišovskej osade v piatok zistili 27 osôb s pozitívnym výsledkom

Mesto Trebišov v piatok spustilo druhé kolo skríningového testovania na ochorenie COVID-19. Počas dopoludnia mesto otvorilo odberné miesto zriadené v Základnej škole (ZŠ) na Ulici Ivana Krasku, ktoré je určené na antigénové testovanie predovšetkým pre obyvateľov marginalizovanej komunity z rómskej osady. "Dnešné testovanie prebiehalo bez problémov, otestovať sa prišlo 81 ľudí, pozitívny výsledok malo 27 z nich," uviedla hovorkyňa mesta Martina Mištaničová. Piatkové testovanie bolo pritom podľa nej cielené na tých, ktorí boli v kontakte s nakazenými osobami, prípadne tých, ktorí už v minulosti boli pozitívne testovaní. Konalo sa v úzkej spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trebišove. K dohľadávaniu kontaktov došlo s pomocou rómskej poriadkovej služby a mestskej polície.

Zdroj: TASR - Roman Hanc

Na víkend mesto zriaďuje ďalších päť dočasných odberových miest. Okrem ZŠ Ivana Krasku budú v ZŠ na Pribinovej ulici, v Centre voľného času na Ulici T. G. Masaryka, na Gymnázium na Komenského ulici, v mestskom kultúrnom stredisku (MsKS) a v spoločenskom centre v časti Milhostov. "Zdravotnícke tímy budú testovať stále od 8.00 do 17.00 h s výnimkou odberového miesta v Milhostove, kde sa môžu občania prísť otestovať len nedeľu (31. 1.) od 14.00 do 17.00 h. V priestore mobilného odberového miesta (MOM) na gymnáziu bude realizovaný posledný odber o 11.30 h, popoludní sa už na tomto mieste testovať nebude," informovala radnica. Minulý víkend sa v rámci skríningu dalo v Trebišove otestovať 5138 ľudí, pozitívny výsledok testu malo 73 z nich, čo je 1,42 percenta.

Mesto Dolný Kubín zriadilo odberové miesta len na sobotu

Mesto Dolný Kubín pripravilo na ďalšie kolo antigénového testovania na ochorenie COVID-19 desať odberových miest. Testovať v nich budú v sobotu (30. 1.) od 8.00 do 18.00 h. V nedeľu (31. 1.) sa obyvatelia môžu dať otestovať už iba v dolnokubínskej nemocnici. Uviedol to primátor Ján Prílepok.

"Potreba kapacity už nie je taká ako v predchádzajúcich testovaniach. Rozhodli sme sa preto zachovať všetky odberové miesta, no skrátiť dobu testovania na jeden deň. Paralelne s našim testovaním poskytujú tieto služby ďalšie štyri mobilné odberové miesta," konkretizoval primátor. Dodal, že v pondelok 1. februára by malo pribudnúť ďalších šesť až osem súkromných mobilných odberových miest.