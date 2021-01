Prehnitá justícia? Sudkyňa Kyselová má na krku vážne obvinenia! Usvedčovať ju má aj mafiánsky boss

Keď Národná kriminálna agentúra v septembri v rámci akcie Plevel zadržala 11 ľudí, bola medzi nimi aj bývalá predsedníčka Krajského súdu v Žiline Eva Kyselová. Sudca ju vtedy prepustil na slobodu a Kyselová vyviazla bez obvinenia. V januári sa však akcia NAKA zopakovala a elitní policajti opäť zadržali sudkyňu Kyselovú a emeritnú sudkyňu toho istého súdu Máriu Urbanovú.

"Dnes predpoludním v Žiline národná kriminálna agentúra zadržala dve osoby, obvinené z korupcie. Konkrétne na pracovisku Krajského súdu v Žiline sudkyňu Evu K. a v mieste bydliska emeritnú sudkyňu Krajského súdu v Žiline Máriu U. Obe sú stíhané za zločin prijímania úplatku formou spolupáchateľstva a zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa závažnejším spôsob konania a to porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo uloženej podľa zákona. Obvinené mali od februára 2015 do augusta 2019 za peňažné úplatky rozhodovať trestné veci na Krajskom súde v Žiline v prospech trestne stíhaných osôb. Momentálne so zadržanými obvinenými prebiehajú potrebné procesné úkony. Ďalšie informácie nie je možné zverejniť," informoval vtedy hovorca prezídia policajného zboru Michal Slivka.

Nižší trest pre Salingera?

Tentokrát skončila Eva Kyselová vo väzbe. Rozhodla o tom minulý víkend sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská.

"Sudkyňa pre prípravné konanie rozhodla o vzatí do väzby E.K., ktorá je obvinená zo zločinu prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Dôvodom väzby je obava z ovplyvňovania svedkov, teda kolúzna väzba. Sudkyňa neakceptovala návrh prokurátora na preventívnu väzbu a väzbu obvinenej nenahradila dohľadom probačného a mediačného úradníka," informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Podľa uznesenia o vzatí do väzby mal proti bývalej šéfke žilinského súdu vypovedať aj právoplatne odsúdený boss žilinského podsvetia František Salinger. Ten vo svojej výpovedi povedal, že chcel vybaviť nižšie tresty pre seba a svojho brata. Od sudkyne Kyselovej mal následne prostredníctvom Františka Tótha alias Veľkého Fera dostať odkaz, že každý rok zníženia trestu ho bude stáť 10-tisíc eur.

Salinger mal Veľkému Ferovi odovzdať 20-tisíc eur. Pred pojednávaním však skončil v nemocnici a tým sa to celé skomplikovalo. "Nakoniec som nemal znížený trest, ani peniaze," povedal Salinger vyšetrovateľom podľa portálu denníkN.

Dôkazy a svedkovia

Proti sudkyni svedčia viacerí svedkovia aj obvinení z radov sudcov. "Prokurátor tiež podrobne odôvodňoval väzobný dôvod podľa § 71 odsek 1 písmeno c) Trestného poriadku, ktorý vyvodzoval z charakteru trestnej činnosti a zabezpečených dôkazov, a to najmä z prepisu záznamu telekomunikačnej prevádzky, zachytávajúceho rozhovor xxxxxxxx s xxxxxxxxx, z ktorého je zrejmé, že xxxxxxx ľahko nadviazal kontakt s vplyvnou osobou z justičného prostredia – xxxxxxxx a okamžite ho využil v prospech svojej manželky, prihlásenej do výberového konania, kde xxxxxx v k téme hovorí xxxxxxxxx, že v komisii majú predsedníčku a keby jej xxxxxxx zavolal, tak je to úplne iný level ako keď zavolá sudca xxxxxxxxx, pretože „hierarchia je taká, aká je a to už nikto na tom nič nezmení“," píše sa v anonymizovanom uznesení.

Kyselová však obvinenia odmietala ako aj to, že by mala byť podstatným článkom pri rozkrývaní korupcie na žilinských súdoch.

"Za celý čas sudcovskej profesie xxxxxxxx ani raz nevyhovela, keď sa jej pýtal na stav nejakej veci a nikdy mu neposkytovala ohľadne pridelených vecí žiadne informácie, pretože to považovala za rozporné so zákonom a svojimi sudcovskými povinnosťami," stojí v uznesení.

Súd čiastočne vyhovel prokurátorovi

Súd po oboznámení sa s predloženým rozsiahlym vyšetrovacím spisom a s návrhom prokurátora na vzatie obvinenej do väzby a po jej výsluchu a vyjadrení obhajcu a prokurátora dospel k záveru, že návrhu prokurátora je potrebné čiastočne vyhovieť, pretože u obvinenej sú splnené ako materiálne tak i formálne podmienky kolúznej väzby.

Podľa sudkyne Záleskej je z konania obvinenej, konkretizovaného v uznesení o vznesení obvinenia, nepochybne zrejmá protiprávnosť jej konania.

"Súd aj v tomto prípade konštatuje, že skutočnosť, že sa v procesnom postavení obvinenej pred súdom ocitla sudkyňa s dlhoročnou praxou, bola zo strany súdu braná ako exces, ktorý však aj v kontexte ostatných, vo veci už zistených skutočností, vzbudzuje pozornosť, pretože závažnosť a nateraz daná dôvodnosť podozrenia môžu mať za následok vznik reálnych a alarmujúcich pochybností o nezávislosti, nestrannosti a nezaujatosti sudcovského rozhodovania a vôbec o fungovaní justičného systému," píše sa v uznesení.