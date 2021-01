Návrat Spojených štátov do WHO: Náš rezort zdravotníctva ho vníma pozitívne

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vníma pozitívne avizovaný návrat USA do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Organizáciu považuje za kľúčovú a jedinečnú vo vzťahu k zdravotnej problematike na globálnej úrovni. Tá je podľa rezortu v súčasnej pandemickej situácii potrebná. Uviedla to hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.