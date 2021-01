Biden prepisuje dejiny: Senát potvrdil generála Austina za prvého černošského šéfa Pentagónu

Lloyd Austin

Zdroj: SITA/AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File

WASHINGTON - Americký Senát v piatok potvrdil generála vo výslužbe Lloyda Austina ako ministra obrany. Je to druhý nominant do kabinetu, ktorého vybral nový prezident USA Joe Biden a ktorý získal súhlas Senátu. Zároveň je to prvý Afroameričan vo vedení Pentagónu, pripomenula tlačová agentúra AFP.