KORONAVÍRUS O nákupe vakcín chcú na európskom výbore diskutovať s premiérom i Krajčím

Pozvať naň chce ministra zdravotníctva Mareka Krajčího aj premiéra Igora Matoviča (obaja OĽANO). Valášek tiež uviedol, že nákupu vakcín sa má venovať aj pondelková koaličná rada. Valášek informoval, že podľa medializovaných informácií sa na tzv. sekundárnom trhu objavilo niekoľko miliónov dávok certifikovaných vakcín, o ktoré by mohlo mať záujem aj Slovensko. "Portál Politico len pred pár dňami zverejnil, že s vakcínami sa medzi členskými krajinami EÚ obchoduje po miliónoch. Bulharsko, Portugalsko, Grécko a Poľsko kúpili menej vakcín, ako si rezervovali. Nemecko, Francúzsko a Dánsko ich rýchle vykúpili, hlási Politico. Išlo o vakcíny od firmy Moderna, ktoré sú už certifikované a používané aj na Slovensku," uviedol na sociálnej sieti.

Reagoval, že krajiny uvoľňovaním vakcín pravdepodobne kalkulujú s cieľom ušetriť, pretože na trh má prísť ďalšia vakcína od firmy AstraZeneca, ktorá je výrazne lacnejšia. Valášek sa chce Krajčího aj premiéra pýtať, či Slovensko nakúpilo po vzore Nemecka a Dánska tie vakcíny, ktoré iné členské krajiny EÚ nevyužili a dali na trh. Zaujíma sa tiež, či nie sme, naopak, jednou z krajín ako Bulharsko a Grécko, ktoré svoj podiel nevyužívajú a predávajú. "Zodpovednosť za nákup vakcín má ministerstvo zdravotníctva, konkrétne ľudia, ktorých minister nominoval do riadiacej skupiny, ktorú zriadila Európska komisia na tento účel," povedal. Nákup vakcín, nie plošné testovanie, by mal byť podľa Valáška prioritou vlády.

Upozornil, že testy nezastavia šírenie choroby. "Len masové a čo najrýchlejšie očkovanie nám umožní postupne sa zbaviť rúšok a znovu otvoriť ekonomiku," dodal. Minister podľa neho odpovedá tým, že vakcín je málo a prichádzajú pomaly. "To je pravda, ale iba čiastočne. Kým my poslušne čakáme, iní zjavne nakupujú. Nakupujú overené vakcíny, nakupujú ich po miliónoch a nakupujú ich legálne, nie mimo spoločných dohôd v rámci EÚ, ale na trhu s vakcínami, ktorý Európska únia na tento účel zriadila," dodal šéf európskeho výboru. Valášek tiež upozornil na najnovšiu snahu Nemecka nakúpiť vakcíny mimo mechanizmu Európskej komisie priamo od výrobcov. "Ak sa stane, že skolabuje spoločný postup, väčšie a bohatšie krajiny ako Nemecko a Francúzsko, ktoré navyše majú výrobné firmy priamo na svojom území, sa dostanú k vakcínam pred nami. Pre menšie krajiny to bude znamenať drahšie ceny a odklad," uviedol s tým, že je proti tomu, aby sa nakupovalo priamo od výrobcov.