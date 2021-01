ROZHOVOR s Cigánikovou: O vakcínu majú záujem aj opoziční poslanci, hoci ich strany to verejne odmietajú

Súhlasíte, aby poslanci NR SR boli prednostne očkovaní a boli súčasťou kritickej infraštruktúry, ako to navrhol Boris Kollár?

Nemyslím si, že je správne, aby boli teraz prednostne očkovaní všetci poslanci, hlavne tí mladší.

Vakcínu dostali prezidentka, niektorí ministri, štátny tajomník...

Nepovažujem za chybu, že sa dali zaočkovať niektorí najvyšší predstavitelia štátu. Je to prejav, že vakcíne veria.

Poslanci budú prednostne očkovaní 25.januára. Dáte sa zaočkovať?

Ja sa očkovať nedám. Počkám, kým prídem na rad.

Viete, koľko poslancov má záujem prednostne dostať vakcínu? (aspoň percentuálne)

Nie, ani to nebudú verejné informácie. Počula som však, že aj viacerí opoziční sa chcú nechať očkovať, hoci verejne ich strany deklarovali, že to odmietnu.

Určite ste sa o tejto téme rozprávali s kolegami z poslaneckého klubu SaS. Využijú vaši poslanci takúto možnosť?

Očkovanie chcú využiť aj moji kolegovia, ale nemám informácie, ktorí to budú. Mám aj starších kolegov, u tých to chápem. Fakt nie je príjemné sedieť vedľa kotlebovských poslancov, ktorí ostentatívne nedodržiavajú R – O – R.

Ľudia sú nahnevaní, že mimo zoznam a protekčne sa nechala zaočkovať tenistka s mužom. Prekvapilo vás to?

To nie je podstatné. Z takejto situácie sa však musíme poučiť, inak sa bude opakovať. Pred pár dňami som navrhla 5 pravidiel, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu, jednoduchšiemu a férovejšiemu prístupu k očkovaniu proti Covid-19. Jednu z nich - rezervné zoznamy, si už ministerstva zdravotníctva osvojilo. Na Slovensku, kde stále veľká časť populácie nerozumie významu očkovania, je potrebné zaradiť do osvetovej kampane aj osobnosti. Avšak až po tom, ako bude pokrytý záujem zdravotníkov a rizikových skupín.

Čítali ste jej zdôvodnenie, ako sa dostala k vakcíne? Čo ste si v tú chvíľu mysleli?

Ja som počula zdôvodnenie, že chcela robiť kampaň očkovaniu, ale skôr ako to stihla, ju nahlásili ľudia v čakárni médiám. Tiež viem, že v ten deň zostalo nemocnici ďalších 21 vakcín, ktoré by do ďalšieho očkovacieho dňa expirovali. Nečakajte, prosím, preto odo mňa, že sa pridám k tomu honu na čarodejnice. Aj keď rozumiem, že to ľudí hnevá. Skôr mám tendenciu prijať účinné riešenia a jasne pravidlá, aby sa nepríjemnosti neopakovali, ako prikladať do ohňa.

Naozaj veríte tomu, že sa chcela zapojiť do kampane?

Považujem to za pravdepodobné, nie je jediná. Kampaň však treba robiť šikovne, verím, že na to ministerstvo zdravotníctva myslí.

V podstate máme to chápať tak, že celý ten cirkus okolo jej očkovania bol kampaňou, len trošku nepodarenou...

Iste, vlastne možno vakcína nemohla dostať lepšie zviditeľnenie.

Vakcínu prednostne dostali aj ľudia z ministerstva zdravotníctva, teda z okruhu ministra. Pýtali ste sa na to ministra, z akého dôvodu ju dostali a koľkí sa predbehli? Je to fér voči ľuďom, ktorí trpezlivo čakajú na vakcínu?

Nie nepýtala. Ale fér to nie je a úradníci by mali počkať, rovnako ako poslanci.

Opýtam sa inak. Nezaslúži si táto vláda oprávnene prívlastok papalášistická? Pre príklady nemusíme ďaleko do minulosti: návštevy Borisa Kollára v nemocnici, porušovanie tvrdého lockdownu a vozenie misskyvládnou limuzínou, 500 výnimiek od hlavného hygienika Mikasa, prednostné vakcinovanie ľudí blízkym vládnym stranám.

Môže sa to tak javiť, aj keď ide o konanie jednotlivcov. Ale nedivím sa ľuďom, keď to hovoria.

Nie je vakcinovanie na Slovensku pomalé? Resp. dalo by sa zrýchliť a akým spôsobom?

Osobne si myslím, že ideme dobrou cestou a pôjde to ešte lepšie, keď sa spresnia pravidlá. Ukázalo sa, že doterajšie usmernenia boli príliš všeobecné. Plus treba brať do úvahy, že vakcín je zatiaľ nedostatok.

Je pravdou, že ak sa ľudia nedostavia na vakcináciu a vakcíny sú vopred pre nich pripravené, tak sa znehodnocujú?

Áno. Pripravené vakcíny majú „životnosť“ iba niekoľko hodín.

Aké je riešenie? Mať celoslovenský online systém vakcinácie a na uvoľnené miesta by sa mohli dostať aj iní ľudia mimo kritickej infraštruktúry?

Je nutné, aby existovali rezervné zoznamy a očkovacie miesta pre prípady, keď sa v daný deň nevyužije plánovaný počet vakcín (napr. neprídu nahlásení zdravotníci) a do ďalšieho dňa by sa znehodnotili. Na týchto zoznamoch by mali byť ďalší zdravotníci, pacienti z rizikových skupín a ich opatrovatelia, ale aj osobnosti verejného života podieľajúce sa na plánovanej kampani. Toto riešenie si už ministerstvo zdravotníctva osvojilo a ja sa z toho úprimne teším.

Viete, kto zo známych tvári sa bude podieľať na kampani?

Nie, ani nemám dôvod to vedieť, určite by to mal vedieť minister.

Dokedy budú podľa vás Slováci zaočkovaní? Je šanca, že v lete budeme môcť cestovať na dovolenky?

Všetko závisí od toho, koľko ľudí sa bude chcieť dať zaočkovať. Verím, že do leta sa stihne významná časť.

Otázkou je, či bude aj dostatočný počet vakcín pre všetkých záujemcov.

Keďže sme v šíku s ostatnými krajinami EÚ, tlak na dostatok iste bude.

Čo si myslíte o celoplošnom testovaní Slovákov. Je to dobrý nápad?

S celoplošným testovaním nesúhlasíme. Nevidíme v tom zmysel a je to podľa nás mrhanie zdrojmi, či už personálnymi, organizačnými alebo materiálnymi. Sme za to, aby sa testovalo len v najzamorenejších okresoch tak, ako sme to navrhovali ešte v novembri v našom Semafore zdravia. A aby sa konalo prostredníctvom zvýšenia počtu Mobilných odberových miest. Tak sa ľudia vyhnú státiu v radoch, v mrazoch a budú si môcť sami vybrať, kedy sa chcú dať pretestovať.