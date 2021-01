Na Slovensku odštartovalo očkovanie seniorov v DDS-kách: FOTO Ako prvá dostala vakcínu Helena

V bratislavskom Ružinove začali v pondelok s očkovaním proti novému koronavírusu v domovoch seniorov. Ako prví podstúpili očkovanie zamestnanci a prevažne imobilní klienti na Pivoňkovej ulici. „Od rána očkujeme zamestnancov a už aj klientov tohto domova seniorov,“ uviedol na sociálnej sieti starosta Ružinova Martin Chren.

Prvou očkovanou bola pani Helenka. Ide o vôbec prvú zaočkovanú klientku domovov dôchodcov na Slovensku. Zdroj: FB/Martin Chren - starosta Ružinova

Po zaočkovaní všetkých klientov na Pivoňkovej by sa mal v priebehu dňa presunúť očkovací tím do väčšej pobočky zariadenia na Sklenárovej ulici, ktoré má podľa údajov z webovej stránky mestskej časti kapacitu 250 miest. Následne by mal prísť na rad aj domov dôchodcov na Pažítkovej ulici.

Zdroj: FB/Martin Chren - starosta Ružinova

„Hovoríme o stovkách ľudí. Uvidíme, ako rýchlo to pôjde. Podľa mojich informácií bolo za prvých desať minút zaočkovaných 20 osôb, čiže odsýpa to celkom rýchlo. Všetko bolo veľmi dobre pripravené,“ skonštatoval Chren. Verí, že postupne bude očkovanie prebiehať vo všetkých domovoch seniorov v Bratislave a na Slovensku.

Zdroj: FB/Martin Chren - starosta Ružinova

Šéf ružinovskej samosprávy v tejto súvislosti zároveň poďakoval všetkým zainteresovaným. „Ďakujem nášmu tímu z RDS pod vedením pani riaditeľky Márie Mattovič Strakovej, tímu lekárov a profesionálov z Univerzitnej nemocnice Bratislava pod vedením riaditeľky Renáty Vandriakovej a Ministerstvu zdravotníctva SR,“ napísal na sociálnej sieti ružinovský starosta.

Zdroj: FB/Martin Chren - starosta Ružinova

Po očkovaní seniorov v domovoch sociálnych služieb bude rezort zdravotníctva pokračovať očkovaním seniorov nad 75 rokov a chronicky chorých ľudí nad 65 rokov.

Osoby z kritickej infraštruktúry sa presúvajú na zoznamy náhradníkov. Na očkovanie sa dostanú vtedy, ak zostanú nevyužité vakcíny alebo ak sa niekto na očkovanie nedostaví.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí zároveň uviedol, že po tom, ako sa dozvedel o znížení dodávok vakcín o desať percent od spoločnosti Pfizer, Slovensko okamžite reagovalo a z tzv. bazáru sa rozhodlo zakúpiť 600.000 vakcín od spoločnosti Moderna.

K pondelku bolo proti novému koronavírusu zaočkovaných 60.079 osôb.