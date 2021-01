KORONAVÍRUS Vakcinácia v slovenských nemocniciach: V Martine zaočkovali takmer 2-tisíc ľudí

Doplnila, že aktuálne sa počas dňa zaočkuje v priemere 300 ľudí. "UNM plánuje dennú kapacitu zvýšiť. Už od dnešného dňa funguje vakcinačné centrum na novej adrese - Sklabinská 26. Nové priestory mimo areálu UNM umožnia zvýšiť dennú kapacitu zaočkovaných až na 500. Kapacita sa aktuálne na týždennej báze mení aj na základe usmernení z Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré registráciu záujemcov o očkovanie zabezpečuje," uviedla Marčeková. Vakcínu dostalo už takmer 1500 zamestnancov UNM.

„Očkujú sa prevažne zdravotníci, prvý týždeň výlučne zamestnanci UNM a od 11. januára sa môžu zaočkovať aj zdravotníci pracujúci mimo UNM. Riadime sa pri tom striktne pokynmi Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a aktuálne sú to všetci, ktorí spadajú pod prvú vlnu očkovania. Postupujeme podľa Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky," informovala vedúca lekárka vakcinačného centra UNM Ľubica Bielená. Na očkovanie sa dá prihlásiť iba prostredníctvom formulára na webstránke https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

"Očkovanie realizuje samostatný očkovací tím vakcinačného centra UNM. V zmene je jeden vedúci lekár, traja lekári, tri zdravotné sestry a päť administratívnych pracovníkov. Vakcinačný tím sa UNM snaží personálne zabezpečiť tak, aby bol celý proces očkovania čo najrýchlejší a najefektívnejší," podotkla Marčeková. "Vzhľadom na efektivitu a minimalizovanie straty robíme prípravu vakcíny priebežne. Zároveň máme pripravený rezervný zoznam zdravotníckych pracovníkov, aby v prípade, že sa niektorí na očkovanie nedostavia, bola kapacita vakcinačného centra naplnená," dodala Bielená. Podľa Marčekovej začali s očkovaním v martinskej nemocnici 5. januára, po tom, ako dorazilo prvých takmer 3000 dávok vakcíny od spoločnosti Pfizer BioNTech. "Zásoby vakcín doplnili minulý týždeň a ďalšie budú prichádzať priebežne, podľa dennej kapacity vakcinačného centra. UNM si zároveň vytvára rezervy vakcín aj na druhú dávku pre už zaočkovaných," uzavrela.

O viac ako 500 vakcín v michalovskej nemocnici zatiaľ nie je záujem

Nemocnice v Michalovciach a Humennom začali v pondelok s očkovaním zdravotníckych pracovníkov proti ochoreniu COVID-19. Ako vyplýva z registračného formulára na internetovej stránke korona.gov.sk, všetky aktuálne dostupné termíny sú v humenskej nemocnici už obsadené, v nemocnici v Michalovciach je, naopak, stále k dispozícii 520 dávok vakcín. Ako informovala komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková, v nemocnici v Michalovciach zriadili na účely očkovania proti ochoreniu COVID-19 vakcinačné centrum na Duklianskej ulici. "Pripravených je päť ambulancií s celkovou dennou kapacitou približne 300 ľudí," priblížila s tým, že pracovisko bude v prevádzke od 9.00 do 15.30 h.

Očkovanie v humenskej nemocnici sa realizuje vo vakcinačnom centre na ulici Nemocničná 7 v pavilóne A. Tam sú pripravené tri ambulancie s dennou kapacitou približne 200 zaočkovaných. Centrum bude otvorené v čase od 8.00 do 15.00 h. Aktuálne dostupné termíny na zaočkovanie sú určené pre zdravotníckych pracovníkov, osoby, ktoré profesionálne priamo alebo nepriamo zabezpečujú starostlivosť, transport a diagnostiku pacientov, zamestnancov zariadení sociálnych služieb a terénnych sociálnych pracovníkov.

Fedáková pripomína, aby si záujemcovia o očkovanie vymedzili na proces zaočkovania dostatočne dlhý čas, keďže očkovaniu predchádza vyplnenie dotazníka, v ktorom sa posudzujú rizikové faktory, a po vakcinácii by mal zaočkovaný zotrvať v čakárni na pozorovaní približne po dobu 15 minút. "U rizikových skupín je táto doba predĺžená na 30 minút," doplnila Fedáková. Podľa slov Kataríny Varechovej z ambulancie všeobecného lekára michalovskej nemocnice sú rizikovými pacienti s anamnézou alergických reakcií alebo imunitných ochorení. Alergikom preto odporúča vopred sa o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 poradiť so svojím alergológom. "Samozrejme, neočkujeme osoby pri akejkoľvek prebiehajúcej akútnej infekcii, vyhnúť sa tiež treba očkovaniu v bezprostrednom období po operácii," dodala.

Nemocnica už zaočkovala takmer všetkých zamestnancov

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica má zaočkovaných takmer všetkých zamestnancov. Informovala o tom hovorkyňa majiteľa nemocnice Agel SK Martina Pavliková. Takisto sa realizovala vakcinácia zdravotníkov v zdravotníckych zariadeniach a v domovoch sociálnych služieb v regióne, a tiež príslušníkov polície, mestskej polície, hasičského zboru a vakcinácia krízovej infraštruktúry Okresného úradu Skalica. "Na očkovanie má nemocnica vytvorené všetky potrebné podmienky. Okrem ambulancie a tímov zdravotníkov bolo potrebné zaobstarať špeciálne mraziace zariadenie do mínus 80 °C, suchý ľad, snímač teploty uskladnenia a chladničku na uskladnenie," doplnila Pavliková.

Nemocnica sa vyrovnáva aj s aktuálnou situáciou okolo nového koronavírusu. "K dnešnému dňu evidujeme v našej nemocnici 27 pozitívnych zamestnancov. Celkovo máme reprofilizovaných 44 lôžok pre pacientov s novým koronavírusom a štyri lôžka s napojením na umelú pľúcnu ventiláciu. Aktuálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť 34 pacientom s novým koronavírusom na bežnom lôžku, dvaja pacienti si vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu," uviedol námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť Daniel Vidovič.

V nemocnici sa vykonávajú len akútne operačné zákroky a platí zákaz návštev pacientov. Nemocnica naďalej vykonáva testovanie antigénovými aj PCR testami. "Antigénových testov robíme približne 300 denne, pozitivita sa vyskytuje od 1,4 do 2,5 percenta. U PCR testov, ktorých je denne do 300, je pozitivita do 30 percent, priemer za posledný týždeň bol 27,2 percenta," doplnil Vidovič.

Prešovská nemocncia má na 77 percent obsadené lôžka pre pacientov s COVID-19

Na 77 percent má Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove obsadené lôžka pre pacientov s ochorením COVID-19. Celkovo je v nemocnici pre nich vyčlenených 149 lôžok. Ako uviedla hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková, k pondelku je na covidových lôžkach hospitalizovaných 114 pacientov. "Z toho sú 14 suspektní, čaká sa na výsledok testu, ôsmi sú na COVID jednotke intenzívnej starostlivosti. Desiati sú na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, z nich deviati s podporou umelej pľúcnej ventilácie," uviedla Cenková.

Nemocnica podľa jej slov očkuje priebežne zdravotníckych zamestnancov z vlastných radov, ako aj z radov pracovníkov, ktorí sú zaradení do takzvanej prvej vlny očkovania. "K 15. januáru bolo zaočkovaných dohromady 2393 osôb," dodala Cenková.