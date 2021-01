Pellegrini pripúšťa referendovú kampaň pri testovaní: Kolíková rázne namieta

BRATISLAVA - Ak vláda spraví celoplošné testovanie na nový koronavírus naraz na celom Slovensku počas jedného víkendu, expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) a jeho strana zrejme budú počas toho zbierať podpisy na referendum za predčasné voľby. Hovorí, že ak vláda spraví testovanie takýmto spôsobom, majú právo nechať ľudí stojacich v radoch na test vyjadriť sa, či chcú predčasné voľby. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo s tým, že vláda zlyháva.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) reagovala, že ak to ako expremiér urobí, bude to hrubé podkopávanie dôvery v štát, čo v tejto situácii nikomu nepomôže. Hovorí o zneužívaní situácie. Poukázala na vážnosť situácie s pandémiou aj na to, že sa vláda snaží prijať rozumné riešenie.

Pellegrini ozrejmil, že k zberu podpisov počas testovania nepristúpia, ak vláda prijme rozumný kompromis, napríklad testovanie najpostihnutejších regiónov a podobne. V takomto prípade to podľa vlastných slov nedovolí zneužívať na politický boj. Hovorí o "chúťkach premiéra" a pochybuje, či ešte Igor Matovič (OĽANO) zvláda riadenie krajiny.