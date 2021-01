Odborníci o predčasných voľbách: Budúca vláda bez Matoviča by bola stabilnejšia: Kto by mohol byť v koalícii?

BRATISLAVA - Prieskumy hovoria jasnou rečou. V prípade, ak by sa v tomto období konali parlamentné voľby, je celkom vysoká šanca, že by ich mohla vyhrať práve nová strana Hlas-SD nezaradených poslancov okolo expremiéra Petra Pellegriniho. Nás zaujímalo, ako to vidia politológovia a či by táto vláda mala s kým vládnuť.

S nimi sme riešili aj otázku, ako by videli možnú otázku spolupráce strán po takýchto voľbách. "Nízky alebo nulový koaličný potenciál majú extrémisti z ĽSNS a pre súčasné vládne strany je tabu vládnuť s Robertom Ficom a jeho stranou Smer-SD. Ale keďže "odnož" Smeru, strana Hlas-SD Petra Pellegriniho vychádza zatiaľ víťazne z prieskumov, bude ju asi ťažké obísť pri zostavovaní koalície, respektíve bude to asi Hlas-SD, ktorý si bude vyberať partnerov do vlády. A tam si myslím, že by sa niekto zlomiť dal, napríklad Sme rodina, ale uvidíme kto bude vlastne súčasťou parlamentu," prezradil pre Topky politológ Michal Cirner.

"Spolupráca Pellegriniho s Kotlebom je pre Hlas posledná možnosť, ktorá by sa mohla po voľbách ponúkať. Ale ak má niekto veľmi silné ambície byť predsedom vlády, nemusí sa zastaviť pred ničím. Na druhej strane, ĽSNS by za to určite niečo chcela a keďže predsedu je jednou nohou vo väzení, ani netreba hádať, že čo. Skôr si však myslím, že ak by to inak nešlo, ĽSNS by bola skôr tou stranou, ktorá by vládu podporovala v tichosti, bez otvorenej účasti vo vládnom kabinete," myslí si druhý politológ Radoslav Štefančík.

Politológ Radoslav Štefančík Zdroj: archív R.Š.

Ako by to bolo s návratom k Smeru a čo s ĽSNS?

V súvislosti s prezentovaným je možné rátať aj s tým, či by Hlas neriskoval návratom k Smeru alebo spoluprácou s ĽSNS svoju politickú smrť. "Osobne si nemyslím, že by Pellegriniho hlas niekedy spolupracoval s ĽSNS, so Smerom je to pre nich prijateľné a v podstate aj očakávané spojenectvo, keďže sú to "kamaráti z mokrej štvrte" - bývalí dlhoroční kolegovia," tvrdí Cirner.

Ďalší partneri

V diskusiách sa už dokonca objavila aj hypotéza, či by vedeli po voľbách dať hlavy dokopy Hlas, Progresívne Slovensko a SaS, poprípade nejaký štvrtý partner. "V politike nič nie je nemožné, nejde len o strany, ale aj o to akú budú mať politickú líniu, kto bude stáť na ich čele," myslí si politológ Michal Cirner.

"Nemožno vylúčiť SaS, ani Kollárove rodinné zoskupenie. Kollár sa vie prispôsobiť situácii, a ak by mu niekto ponúkol rovnakú funkciu ako dnes, tak nevidím dôvod, prečo by nešiel do vlády aj s Pellegrinim. Ako predseda parlamentu si nechal v dosť dôležitej funkcii vedúceho kancelárie NRSR, ktorého zdedil po Andrejovi Dankovi, takže mentálne Kollár nestojí od Pellegriniho ďaleko," pridal svoj pohľad zase Štefančík.

Ten si tiež myslí, že v prípade inej alternatívy ako spolupráce PS a SaS je všetko otvorené. "V politike netreba nikto hovoriť nikdy. Spomeňme si len na Radoslava Procházku a to jeho teatrálne nieeeee. Alebo na Bélu Bugára a Andreja Danka. Kto by kedy povedal, že si raz Maďari sadnú za jeden stôl s bývalými nacionalistami. Slovenské politické strany už dávno nemajú nič spoločné s ideológiami. Sú to skôr eseročky riadené otcami zakladateľmi, ktorí spravidla prichádzajú z podnikateľského prostredia. A pokiaľ je niečo prospešné pre biznis, bude aj pre stranu. Ak sa niekto nedá s niekým dokopy, nebude to pre programové nezhody, ale len a len pre osobné animozity. Ak toto budú vedieť politici prekonať, dá sa dokopy nielen čert s čertom, ale aj diabol s anjelom," popísal expresívne situáciu Štefančík.

Vybičovaná atmosféra a možné zmierenie

Nemožno si tiež nevšimnúť súčasnú napätú atmosféru a negatívne ohlasy voči vláde aj kvôli pandémii koronavírusu a opatreniam. Na stole je možno tiež otázka, či by výmena vlády nepriniesla v spoločnosti istú podobu zmierenia napätia. "Hlas má v skrini mnoho kostlivcov, ale jeho fazóna nie je taká pošramotená ako fazóna Smeru. Myslím si, že Hlas bude prijateľný koaličný partner pre mnohé politické subjekty," vyhlásil Cirner. "Hlas je zatiaľ klon Smeru. Pellegrini možno nechal voľnú ruku polícii ako predseda vlády, ale to len preto, že išlo o ľudí, ktorí by mu politicky neprospeli. Hlas je len druhá liga Smeru ľudí, ktorí majú ambície hrať svoju vyššiu súťaž," vysvetľuje politológ Štefančík.

V minulosti si navyše pamätáme situáciu, že strana Smer-SD po volebnom období často "pohltila" ostatné strany tak, že sa už nedostali do parlamentu. Na to, či sa niečo podobné môže stať opäť sme sa politológov pýtali tiež. "To sa dá predpokladať iba s vešteckou guľou, ale ak by boli spolu vo vláde Hlas a Smer, domnievam sa, že Hlas by požieral hlasy Smeru," dodal Cirner. "Momentálne podobného požierača nemáme. Robert Fico bol skutočne fenomén, ktorý prerástol v populizme Vladimíra Mečiara. A hoci sa mu Pellegrini v mnohom podobá, zatiaľ na neho nedorástol. Na druhej strane, po Mečiarovi, Ficovi a Matovičovi by si Slovensko mohlo na chvíľu aj vydýchnuť a chvíľu sa nechať viesť slušným človekom," hovorí Štefančík.

Alternatívna koalícia by bola odborníka stabilnejšia

V priestore ešte ostala otázka, či by bola koalícia vedená Petrom Pellegrinim personálne stabilizovanejšia, ako tá súčasná pod vedením premiéra Igora Matoviča. "Jednoznačne. Táto vláda nie je nestabilná kvôli nejakému ideologickému, povedzme konzervatívno-liberálnemu konfliktu. Iste, pani Bittó Cigániková si v etických otázkach nikdy nebude rozumieť s pani Záborskou. A je to tak dobré a má to tak byť. Pretože ide o hodnotový konflikt. Dôležité ale je, aby vládna koalícia našla spôsoby, ako podobné hodnotové konflikty riešiť. Ale to čo momentálne táto vládna koalícia prezentuje, nie je hodnotový konflikt. Je to konflikt personálny. Je to alergia jedného človeka na druhého, ktorá v politike nemá čo robiť," myslí si Štefančík.

"Ak bol Robert Fico v niečom fenomenálny, tak to bola jeho schopnosť tieto osobné animozity eliminovať. V politike predsa ide o moc, nie o lásku či sympatie. A keďže Fico bol Pellegriniho dlhé roky učiteľ, viem si predstaviť, že toto Pellegrini pochopil už v školskej lavici. Pellegrini nebude do vládnutia ťahať osobný rozmer, pôjde mu skôr o moc. Teda o tú moc, ktorej sa kedysi Matovič so Sulíkom tak radi zbavili. A preto si myslím, že vláda na čele s Pellegrinim, bez ohľadu na koaličných spojencov, samozrejme s výnimkou Igora Matoviča, bude stabilnejšia, ako tá, ktorej šéfuje súčasný premiér," uzavrel Štefančík.