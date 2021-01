Vládu často pranieruje pre papalašizmus: Čo táto drahá cesta, pán expremiér? Luxus v smokingu na operete v Nemecku

BRATISLAVA/DRÁŽĎANY - Teraz, keď je už bývalý premiér a predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini v opozícii, v pomerne komfortnej pozícii vládnu garnitúru Igora Matoviča (OĽaNO) často obviňuje z papalašizmu, ktorý cez koronakrízu predvádza. Po krokoch Štefana Holého (Sme rodina) a jeho cestách do Británie za rodinou bez testu či nepriznanom plagiatorstve v diplomovke predsedu vlády Matoviča by také niečo vyznievalo pomerne odôvodnene, keby sám Pellegrini nemal toho za ušami ešte viac. Krátko po kauze "nových oblekov" je tu totiž ďalšia a väčšia.

Pre jej pochopenie sa musíme vrátiť ešte do čias, keď bol Pellegrini predsedom vlády za stranu Smer. Bolo to práve na Silvestra v roku 2019, teda tesne pred voľbami. Portál Denník N prišiel s informáciou, že expremiér bol vtedy na návštevu operety v nemeckých Drážďanoch. Na tom by zrejme nič nebolo, keby išlo o pracovnú cestu, čo nebola a zatiaľ za ňu stále nezaplatil náklady.

Má plné ústa kritiky súčasnej vlády kvôli papalašizmu

Nie je žiadnou novinkou, že predseda Pellegrini má aktuálne v pozícii opozičného politika plné ústa kritiky za prešľapy vládnej garnitúry. Tie často spája s papalašizmom a Matovičov kabinet za to vytrvalo kritizuje. Tieto slová boli už sčasti brané s odstupom po januárovom nákupe oblekov uprostred zákazu vychádzania.

Teraz však prichádza "vybublaná" kauza z minulosti. Týka sa decembra 2019, kedy bol Pellegrini na návšteve v Nemecku, aby si pozrel operetu. Fotografia na sociálnej sieti zo Silvestra 2019 v novom smokingu preto nemusí byť náhoda. Pellegrini sa vtedy dokonca humorne pasoval do úlohy Jamesa Bonda. Zdá sa však, že smoking neplnil len túto úlohu, keď sa v ňom Pellegrini na neznámom mieste odfotil počas spomínaného Silvestra.

Silvestrovská cesta - na operetu

Práve doobeda 31. 12. 2019 prišla na letecký útvar ministerstva vnútra mailová požiadavka z Úradu vlády, aby vtedajšiemu premiérovi Pellegrinimu urýchlene poskytli vládny špeciál Fokker 100. Poobede o tretej už stálo plne natankované lietadlo pred hangárom na bratislavskom letisku. Pellegrini za sprievodu piatich členov posádky a troch ochrankárov nastúpil do lietadla a o necelú hodinu už boli v Drážďanoch v spolkovej republike Sasko.

Expremiér sa v Nemecku nezdržal dlho, pretože lietadlo s predsedom vlády a s jeho ochrankou na Nový rok o 8:30 ráno už odletelo naspäť do Bratislavy. Po Silvestri sa už expremiér počas Nového roka nachádzal na slávnostnej omši pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky v Dóme svätého Martina.

Tieto lety nemusí schváľovať rezort vnútra

V súvislosti s letmi Pellegriniho bolo oslovené aj ministerstvo vnútra. "Lety prezidenta, predsedu parlamentu a predsedu vlády nepodliehajú schvaľovaniu ministra vnútra a ich objednanie a výkon sa realizuje na základe písomnej žiadosti Leteckému útvaru ministerstva vnútra,“ tvrdí rezort. "Vzhľadom na to, že išlo o vykonanie letu s predsedom vlády, objednávateľ náklady neuhrádzal,“ pokračuje rezort, ktorý už vedie Roman Mikulec (OĽaNO).

Podľa denníka má navyše cesta "narýchlo" pomocou vládneho špeciálu do Nemecka cenu asi 5 500 eur. Súčasná Pellegriniho strana má na tieto otázky odpoveď. "Peter Pellegrini sa ako predseda vlády Slovenskej republiky zúčastnil v Drážďanoch na slávnostnom koncerte drážďanskej opery Semperoper Dresden, ktorý v priamom prenose vysielala aj nemecká verejnoprávna televízia. Bol pozvaný od slovenského svetového tenoristu Pavla Bršlíka, ktorý na koncerte účinkoval," tvrdí tlačové oddelenie Hlasu, pričom slová o pozvaní potvrdil aj sám Bršlík. "Bola to Zem úsmevov a na nemeckej národnej televízii ZDF z nej bol priamy prenos,“ potvrdzuje Pellegriniho verziu tenorista Bršlík. Expremiéra vraj pozval a dal mu na predstavenie voľný lístok. Ten podľa neho prišiel až tesne pred predstavením, po ktorom už vraj nebola žiadna afterparty, ale len večera.

Zdroj: SITA/Jana Birošová, Facebook/Peter Pellegrini

Pellegrini vníma cestu ako pracovnú, preto náklady neuhradil

"Svoju cestu a účasť na slávnostnom koncerte vnímal ako podporu prezentácie špičkovej slovenskej kultúry v zahraničí,“ pokračuje tlačové oddelenie Hlasu-SD. "Pokiaľ by oficiálne kontrolné inštitúcie dospeli k záveru, že táto cesta nespĺňa parametre služobnej cesty na využitie štátneho špeciálu, je pripravený uhradiť všetky náklady na tento let,“ prisľúbil Hlas-SD k tejto ceste. Predseda tejto strany navyše v minulosti viackrát uvádza, že praktiky papalašizmu "devastujú účinky tohto štátu".