KORONAVÍRUS Ministerstvo zdravotníctva vyzýva lekárov, aby sa vrátili do ambulancií

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR sa pridalo k výzve Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline, ktorá upozorňuje, že do nej prichádzajú pacienti so zdravotnými problémami zanedbanými v rámci ambulantnej starostlivosti. Aj rezort vyzval ambulantných lekárov, aby sa vrátili k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, MZ SR to uviedlo na sociálnej sieti.