Lekár Peter o boji s koronavírusom: Teploty, triaška, kašeľ... je to jedno z najťažších ochorení, ktoré som mal

Zdravotníci, ktorí sú od začiatku epidémie koronavírusu v prvej línii, sú dennodenne týmto vírusom ohrozovaní. Aj napriek tomu, že v práci dodržiavajú všetky nariadenia a opatrenia, mnohým z nich sa covid-19 nevyhol. Infikoval sa aj lekár Peter Macho, ktorý pôsobí v levickej nemocnici. Jej hovorkyňa Martina Pavliková však uviedla, že Macho sa pravdepodobne infikoval doma, nie v práci.

Nemal najľahší priebeh

Doktor si už pred testovaním bol viac-menej istý, že je pozitívny na covid. „Môj syn dostal výsledky PCR pozitívneho steru v ten deň, keď som začal mať klinické príznaky. Tým pádom to bolo pre mňa jasné, infikovaný som aj ja,“ povedal Macho. Keďže bol o svojej nákaze vopred presvedčený, pozitívny výsledok PCR testu preňho nebol žiadnym prekvapením. Lekár mal viacero symptómov, ktoré sú typické pre nový koronavírus. „Mal som teploty, triašku, kašeľ či hnačku. Nepríjemné je, že oproti klasickej chrípke ťažkosti trvajú dlhšie a teplota sa vracia,“ opisuje svoje dni s vírusom.

Zdroj: Getty Images, AGEL SK a.s.

Koronavírus je jedno z najťažších ochorení, ktoré lekár mal

Podľa Machových slov na zvládnutie choroby nemalo vplyv to, že je zdravotníkom. „Moje liečebné opatrenia sa nijako neodlišovali od tých laických. Dodržiaval som pitný režim, užíval antipyretiká a vitamíny C a D3, presne tak, ako sa odporúča. Počas mojej domácej liečby ma prekvapilo, ako dlho klinické príznaky trvali a taktiež pocity celkovej slabosti,“ uviedol. Liečil sa presne podľa odporúčaní, a to 10 dní v domácej karanténe. „Keďže som iné závažné ochorenia, našťastie, nikdy nemal, koronavírus považujem za jedno z najťažších a naozaj sa neoplatí ho podceňovať,“ zdôraznil doktor.