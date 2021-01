KORONAVÍRUS Rezort školstva chce kúpiť viac ako milión sád na testovanie žiakov kloktaním

Ministerstvo školstva chce nakúpiť viac ako milión testovacích sád, pričom rezort financií má na tento zámer vyčleniť 22.440.000 eur. Pilotné testovanie pomocou kloktania sa uskutočnilo 12. - 13. decembra 2020 na dvoch školách v Spišskom Štiavniku a Bratislave. Na obidvoch školách bola testovaná väčšina žiakov, pričom výsledky testovania potvrdili jeho realizovateľnosť v prostredí školy. Na základe úspešného pilotného overovania pristúpilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 18. decembra 2020 k prípravným trhovým konzultáciám na zistenie možností obstarania testovania kloktaním.

"Do predbežných trhových konzultácií sa zapojilo sedem spoločností (šesť spoločností so sídlom v Slovenskej republike a jedna spoločnosť so sídlom v Českej republike). Na základe ich odpovedí a po konzultácii s odborníkmi z rezortu zdravotníctva pripravil rezort návrh opisu predmetu zákazky služby otestovania a vyhodnotenia biologickej vzorky prostredníctvom odberového systému in vitro na princípe výplachu ústnej dutiny kloktaním na odber biologického materiálu za účelom detekcie SARS-CoV-2 prostredníctvom vyšetrenia technikou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR test), ktorá zahŕňa dodanie odberového systému do určených miest, zaučenie používateľov na realizáciu samosteru, identifikáciu vzoriek, zber a vyhodnotenie vzoriek na báze poolovania vrátane pretestovania v prípade potvrdenej pozitivity," vysvetlil rezort školstva.

Ministerstvo v materiáli uvádza, že pretestovanie žiakov druhého stupňa a učiteľov základných škôl vo všetkých krajoch by vyžadovalo okolo 440.000 testovacích kitov. "V prípade obstarania troch kôl testovania (1.020.000 testovacích kitov) by celkové náklady na testovacie kity, ich distribúciu, zber vyhodnotenie pri možnom poolovaní ôsmich až desiatich vzoriek a v prípade potreby opätovné individuálne vyhodnotenie spolu s oznámením výsledkov sa mohli pohybovať v rozpätí 20 miliónov až 22,4 milióna eur," uvádza ministerstvo školstva.

Rezort školstva konštatuje, že medzi pozitíva testovania kloktaním možno zaradiť jednoduchý odber vzorky bez nepríjemného odberu sterom, presné vyhodnotenie (keďže vzorky sa vyhodnocujú PCR metódou), menšie obavy z odberu zo strany žiakov a rodičov a potenciálna možnosť odberu vzorky aj bez zdravotníckeho personálu a prevoz odobratých vzoriek bez dopravnej zdravotnej služby (podľa výsledkov certifikácie). Medzi negatíva rezort školstva uviedol potrebu vyhodnocovania odobratých vzoriek v laboratóriu (PCR metóda), časové oneskorenie výsledkov (do dvoch dní) z dôvodu vyhodnocovania v laboratóriu a najmä vyššiu cenu v porovnaní s antigénovým testami.

Na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR z 12. januára týkajúceho sa reálnosti zabezpečenia celkového objemu zákazky jedným dodávateľom budú rokovania vedené individuálne pre potreby každého kraja, aby mohol byť v každom kraji identifikovaný dodávateľ schopný zabezpečiť službu vzhľadom k jej veľkosti.

Školy pôjdu budúci týždeň v rovnakom režime ako tento, tvrdí minister školstva

Na 99 percent sa počas budúceho týždňa budú deti vzdelávať v rovnakom režime ako počas tohto aktuálneho. Žiaci základných a stredných škôl sa budú učiť naďalej dištančne a do materských škôl a školských klubov detí môžu ísť len deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).