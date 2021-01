KORONAVÍRUS Odborníci oponujú vláde: Testovanie už nie je cesta! Potrebujeme viac očkovať, Matovič zaútočil

Plošné celoslovenské testovanie nie je efektívny nástroj na spomalenie šírenia nákazy. Je veľmi náročné na organizáciu, vyžaduje zapojenie veľkého množstva zdravotníkov, ktorí sú potrební v nemocniciach, v ambulanciách a pri očkovaní. V reakcii na plánované ďalšie kolo plošného testovania to uviedla epidemiologička Alexandra Bražinová z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Prioritou by malo byť čo najrýchlejšie očkovanie

Prioritou by sa podľa nej malo stať čo najrýchlejšie očkovanie proti novému koronavírusu. Pripomenula, že ide o jedinú možnosť, ako spomaliť šírenie pandémie. "Plošné testovanie okrem toho so sebou prináša aj riziko šírenia infekcie, nakoľko sa pri čakaní na odber budú hromadiť ľudia a v situácii, kedy sa tu šíri nielen doterajší vírus, ale aj jeho oveľa infekčnejšia britská mutácia si naozaj akékoľvek zhromažďovanie ľudí nemôžeme dovoliť," upozornila Bražinová.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Testovanie je náročné a je tam riziko infekcie

Pri plošnom testovaní sa podľa nej síce jednorazovo zachytí veľké množstvo infikovaných, tento benefit však prevažujú negatíva. "Ide o náročnú realizáciu, riziko infekcie a falošnú negativitu a pozitivitu vyplývajúcu z nižšej spoľahlivosti antigénových testov," vymenovala odborníčka. Riešením je prijatie tvrdších opatrení a pravidelné testovanie zamestnancov prevádzok, ktoré zo strategických dôvodov musia fungovať. "Mali by svojich zamestnancov pravidelne testovať – v miestach s vysokým výskytom infekcie aj niekoľkokrát za týždeň," spresnila Bražinová.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Ak nechceme mať kontroly na hraniciach okresov, musíme plošne testovať

Britská mutácia nového koronavírusu sa potvrdila už aj v Banskej Bystrici či Trenčíne. Pred rokovaním vlády to potvrdil minister zdravotníctva Marek Krajčí. "Je rozšírený vo vysokom percente, o to viac má zmysel plošné testovanie," povedal v súvislosti s tým, že kabinet má na zasadnutí hovoriť aj o precizovaní plánu masívneho plošného testovania.

Konkrétnymi detailmi sa mala zaoberať koaličná rada, ktorej Krajčí nie je členom, nevedel preto odpovedať na to, čo sa zatiaľ dohodlo a čo nie. Odpovede by mali prísť po rokovaní vlády. Minister zdravotníctva si však myslí, že nemá význam testovať len v niektorých regiónoch vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu. "Ak by sa to malo konať regionálne, muselo by ísť o veľké regióny, ktoré by potom museli byť uzavreté. Ak nechceme mať kontroly na hraniciach regiónov, potom celoplošná intervencia má väčší význam," povedal Krajčí.

Je to hlupák a nie odborník

Odborníkov kritizoval premiér Igor Matovič. "Povedať, že cesta pre Slovensko je masívne plošné očkovanie a nie plošné testovanie, je klamstvo," uviedol premiér. "Ak niekto povie, že Slovensko potrebuje masívne očkovanie a nie masívne testovanie, tak to je pre mňa hlupák a nie odborník, keď veľmi dobre vie, že máme k dispozícii očkovacie látky len pre pár percent ľudí," poznamenal premiér. Ako dodal, jedna tretina ľudí bude zaočkovaná, ak všetko dobre pôjde, možno v júni. Podľa premiéra ide o "tancovanie na hroboch ľudí", ak niekto vytvára fiktívne riešenie, ktoré neexistuje.

Premiér doplnil, že sa bude stíhať očkovať všetko, čo Slovensku dodajú. "Ale klamať ľudí, že sa môžeme ísť masívne očkovať a nemusíme sa ísť masívne testovať, to nie je hodné človeka, ktorý vyštudoval vysokú školu. Týmto ľuďom nejde o pravdu, ale o politiku," povedal Matovič. Podľa predsedu vlády je momentálne ťažké povedať, kde všade na Slovensku je situácia problematická. Tvrdí, že je potrebné testovaním urobiť prvotný skríning, ako tomu bolo aj vlani na jeseň počas plošného testovania, aby sa odhalili najväčšie ohniská nákazy ochorenia COVID-19.

Inú cestu nevidím, uviedol Krajčí

"Ak sa štát a samosprávy dokážu dohodnúť na organizácii plošného testovania, inú cestu, ako bojovať s vysoko infekčným vírusom, nevidím," dodal. Na názor, že je potrebné testovať v ohniskách, odpovedá, že Slovensko je už jedno veľké ohnisko. V prípade zabezpečenia dostatočného počtu zdravotníckeho personálu sa Krajčí stotožňuje s tým, že nasadení by mali byť najmä zdravotníci z ambulancií, ktorí nie sú nasadení v prvej línii v nemocniciach. "Myslím si, že ich máme dosť," povedal minister.

Zdroj: Topky/Maarty

Vyjadril sa aj k očkovaciemu plánu. Myslí si, že vzhľadom na počet vakcín ide očkovanie dobrým tempom. "Doteraz sme zaočkovali 32.000 ľudí, za utorok (12. 1.) určite pribudlo niekoľko tisíc ďalších," dodal. Potvrdil, že Slovensko má mať v januári k dispozícii 208.000 vakcín. „Ak by sme ich mali k dispozícii viac, máme varianty, ako zrýchliť očkovanie,“ dodal Krajčí. V druhej polovici januára by sa mali podľa jeho slov začať očkovať pracovníci zariadení sociálnych služieb prostredníctvom mobilných výjazdových jednotiek.

Špecifikácia prvej vlny očkovania

Ministerstvo zdravotníctva by malo podľa Krajčího zverejniť počas stredy, respektíve štvrtka (14. 1.), spresnenú špecifikáciu prvej vlny očkovania. "Mojím názorom je, že zamestnanci kritickej infraštruktúry by nemali byť momentálne uprednostnení pred staršími ľuďmi," komentoval s tým, že by mali byť na poradovníku čakateľov, ktorí by tak mali byť zaočkovaní dodatočne rozbalenými šaržami vakcín, ktoré sa majú v daný deň využiť.

Usmernenia k očkovaniu by mali byť dostupné na webe rezortu zdravotníctva. Krajčí tvrdí, že budú exaktné, očakáva od toho aj lepšiu kontrolu. Avizoval tiež, že za uprednostnenie pri očkovaní by sa mala udeliť zdravotníckemu zariadeniu pokuta do 10-tisíc eur. Dodal, že chcel sprísnené opatrenia ešte začiatkom decembra minulého roka. Podľa jeho slov sa však vláda bála „protestov a vzbúr“. Povedal, že ako jediný minister vtedy nesúhlasil s opatreniami v takej podobe, v akej ich napokon vládny kabinet schválil.

Premiér Igor Matovič v pondelok oznámil, že výsledkom dohody kabinetu je organizácia celoplošného testovania, ktoré sa bude opakovať v okresoch až dovtedy, kým úroveň incidencie neklesne pod 0,5 percenta. Matovič avizoval, že pretestovanie sa má zrealizovať o necelé dva týždne, samosprávy v najpostihnutejších regiónoch zároveň vyzval, aby, pokiaľ majú na to kapacity, uskutočnili testovanie už najbližší víkend. Absolvovanie testu má byť podmienkou na uplatnenie si výnimky zo zákazu vychádzania vrátane cesty do práce či pobytu v prírode.