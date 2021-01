KORONAVÍRUS ničí aj posledné prevádzky na Liptove: Ostávajú len tí najsilnejší

Pôvodný systém nastavený pred vianočnými sviatkami bol podľa riaditeľky OOCR Región Liptov Dariny Bartkovej tvrdý, no prejavil sa ako veľmi funkčný a efektívny. Lyžiarske strediská a ubytovacie zariadenia vtedy mohli využívať len klienti so 72 hodín platným negatívnym testom na COVID-19. "Po ukončení prevádzky zariadení sme spoločne za oba naše tatranské regióny zozbierali informácie, vypracovali prieskum na reprezentatívnej vzorke ubytovaných hostí a ten hovorí jasnou rečou. Počas pobytu sa prejavila nákaza len u 0,27 percenta našich hostí na Liptove a vo Vysokých Tatrách," priblížila Bartková.

Pôvodný model preto podľa nej potvrdil svoje opodstatnenie. "Myslíme si, že bol výrazne lepšou alternatívou ako pohyb v strediskách cestovného ruchu a na svahoch v tomto období, teda bez akejkoľvek kontroly," zhodnotila.

Podľa riaditeľky OOCR Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej je zjavné, že zatvorené akvaparky a reštaurácie v obmedzenom režime nemali nič s nárastom počtu ochorení. To isté podľa nej ukázali aj výsledky prieskumu v ubytovacích zariadeniach. "Chceli by sme opäť fungovať. Nám nejde o to, aby sme zarábali, našim prevádzkam ide o holé prežitie a udržanie zamestnanosti. Chceme pracovať, aj keď vieme, že to bude len v malom," zdôraznila.

Komunita pracujúca v cestovnom ruchu nechce podľa manažérky liptovskej OOCR Kataríny Šarafínovej zľahčovať situáciu a uvedomuje si vážnosť situácie ohľadom pandémie. "V tatranských regiónoch je v cestovnom ruchu zamestnaných viac ako 10.000 ľudí, ďalšie tisíce pracujú v pridružených službách a títo ľudia sú ohrození. Horské regióny Liptov a Vysoké Tatry vkladali do zimy veľké nádeje. Cestovný ruch je najviac postihnutým odvetvím nášho hospodárstva. Pokračovanie lyžiarskej sezóny je aj preto pre záchranu zamestnanosti v regiónoch absolútne kľúčové," uzavrela Šarafínová.