KORONAVÍRUS Medzi ľuďmi bez domova potvrdili COVID-19, vyše 40 je v karanténe

"Dnes tak stojíme pred veľkou výzvou a hrozbou, ktorú sami nezvládneme. Za posledných desať mesiacov sa nám podarilo udržať 300 ľudí denne v zdraví a bez šírenia nákazy, no v čase, keď sú čísla extrémne vysoké a ulicami Bratislavy sa nezadržateľne šíri vírus, to už pre nás nie je udržateľné," upozornila organizácia.

Verejnosť preto prosí o podporu a zároveň žiada, aby zostala solidárna voči ľuďom na ulici. "Nakazili sa, pretože nemajú domov a dvere, za ktorými by sa mohli pred vírusom chrániť. Na to, aby sme to s nimi ustáli, potrebujeme vašu spoluprácu," skonštatovala neziskovka s tým, že v najbližších dňoch sa jej zíde každá jedna podpora, ktorú bude môcť využiť na plán boja proti šíriacemu sa novému koronavírusu medzi ľuďmi bez domova.