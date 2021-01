Nemalo by dochádzať k nepriamym novelám, myslí si poslanec Laurenčík

Poslanci Milan Laurečník a Juraj Šeliga

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Pozmeňujúcimi návrhmi by sa mali v parlamente meniť len pôvodné zákony, nemá dochádzať k nepriamym novelám zákonov. Uviedol to podpredseda Národnej rady (NR) SR Milan Laurenčík (SaS). Predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO) kritizuje, ak pozmeňujúce návrhy prichádzajú na poslednú chvíľu. Ak prináša návrh rozsiahlejšie zmeny, mal by sa podľa neho presunúť na ďalšiu schôdzu. Dodal, že problematiku pozmeňujúcich návrhov i takzvaných prílepkov treba upraviť v novele rokovacieho poriadku. Prístup k prílepkom je podľa neho veľmi benevolentný.