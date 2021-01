Cibulkovej kauza rozhýbala Cigánikovú: Navrhla päť pravidiel k očkovaniu proti KORONAVÍRUSU

Systém by mal podľa Bittó Cigánikovej umožniť prihlásiť sa na očkovanie len zdravotníkom z národného registra zdravotníckych pracovníkov. Ten je prepojený s eZdravím rovnako ako register obyvateľov, podotkla.

Poslankyňa navrhuje, že k riadnym zoznamom očkovania by mali existovať rezervné zoznamy nemocníc a očkovacích miest pre prípady, keď sa v daný deň nevyužije plánovaný počet vakcín, napríklad keď neprídu nahlásení zdravotníci a vakcíny sa tak do ďalšieho dňa znehodnotia. "Na týchto zoznamoch by mali byť ďalší zdravotníci, pacienti z rizikových skupín a ich opatrovatelia, ale aj osobnosti verejného života podieľajúce sa na plánovanej kampani," hovorí Bittó Cigániková. Dodala, že ľudia na zoznamoch by mali byť ochotní a schopní prísť na zavolanie "skoro okamžite".

Rozšíriť by sa mal podľa možností počet očkovacích miest a zoznamy očkovaných. Pracovná doba očkovacích miest by sa mala rozširovať podľa dostupnosti vakcíny tak, aby sa očkovalo všetky pracovné dni a víkendy, povedala.

Bittó Cigániková ako posledné opatrenie uviedla, že by sa mali zverejniť počty očkovaných, dostupné počty vakcín aj plánované dodávky. Predišlo by sa tak strachu z nedostatku vakcín a ľudia by mali istotu, že ich bude dosť, poznamenala poslankyňa.

"Zrozumiteľný plán a osvetová kampaň nám pomôže prekonať tieto ťažké časy a zvýšiť záujem o očkovanie aj neskôr ako v počiatočnej fáze. Boli by sme radi, ak by sme postupne prešli z plošného testovania na plošné očkovanie," hovorí Bittó Cigániková. Pätoro pravidiel by podľa poslankyne pomohlo bezpečnosti zdravotníkov, osvete a lepšiemu pochopeniu dôležitosti očkovania.