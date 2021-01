Testy RapiGEN vyvolávajú u nás vášne v koalícii: Na ich kritiku reagujú aj Juhokórejci, ktorí ich vyrábajú

Správa hmotných štátnych rezerv v októbri minulého roku, pred prvým kolom plošného testovania, obstarala jeden milión antigénových testov júhokóreskej spoločnosti RapiGEN za 3,9 milióna eur. Z pôvodného jedného milióna na sklade zostalo 736 tisíc kusov. To znamená, že 264 tisícmi boli už Slováci testovaní. Správa hmotných štátnych rezerv ich podľa oficiálnych informácií „vyskladnila“ pre dva rezorty – zdravotníctva a dopravy.

Zvyšné testy mali byť použité na ďalšie testovanie Slovákov. Hovorilo sa o použití v Nitre na plošné testovanie, ktoré sa konalo uplynulý víkend. Použitie spomínaných juhokórejských testov však spochybnil premiér Igor Matovič. Na sociálnej sieti napísal, že ubezpečil primátora Nitry, že „nepoužijeme testy RapiGen, o ktorých kvalite sú závažné pochybnosti“.

Správa hmotných štátnych rezerv chce aj naďalej testy použiť a vyskladňovať. Štátne hmotné rezervy podľa Natálie Petríkovej (z kancelárie predsedu Správy hmotných štátnych rezerv) nemajú žiadnu oficiálnu „reklamáciu“ alebo informáciu od kompetentných autorít, ktoré by spochybňovali kvalitu testov. „Z tohto dôvodu sa domnievame, že testy je možné naďalej používať,“ konštatovala Petríková pre agentúru SITA.

Slovenský Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠUKL) neskúma a ani nepreveruje kvalitu antigénových testov RapiGen. „Tieto testy spadajú do kategórie in vitro diagnostických zdravotníckych pomôcok. To znamená, že nemusia prejsť pred ich používaním registráciou ŠUKL-u, ale je potrebné ich registrovať v niektorých členských štátoch EÚ. Následne je takáto registrácia platná aj na Slovensku. V EÚ je registrovaných pomerne veľký počet diagnostických testov na COVID 19,“ reagovala pre topky.sk hovorkyňa ŠUKL Magdaléna Jurkemíková. Dodala, že ich ústav nedostal žiadny podnet na preverenie testu. A v ich kompetencií „nie je overovať kvalitu testov, či robiť merania“.

Premiér Matovič tvrdí a odvoláva sa na nemeckého vedca, že „antigénové testy RapiGEN nezachytia nikoho“. Spoločnosť JUHAPHARM s.r.o., ktorá dodala antigénové testy, sa v mene Juhokórejskej spoločnosti RapiGEN Inc. sa ohradila voči spochybňovaniu ich testov. „Kvalita testov RapiGEN Inc., BIOCREDIT COVID-19 Ag, bola a je potvrdzovaná viacerými klinickým štúdiami. Okrem iných štúdií posledná klinická štúdia vykonaná v USA od Diagnosy, Hematology, Oncology: Diagnosy and laboratory services potvrdzuje senzitivitu 95,18%, ďalšia z posledných klinických štúdií z Maďarska od SmartBioma Health, Diagnostics and Therapy Ltd., potvrdzuje senzitivitu 95,45%. Uvedený vysoký stupeň kvality potvrdzujú aj ďalšie klinické štúdie,“ reagoval v stanovisku Michal Juhás prokurista spoločnosti JUHAPHARM s.r.o., ktorá testy na Slovensko dodala.

Vo svojom stanovisku pripúšťa, že „pri klinických štúdiách nie je možné vylúčiť aj nižšie namerané ukazovatele, avšak nevyhnutným predpokladom správnosti štúdií je použitie správnych vedeckých postupov a vyhodnocovacích metód, o ktorých sú v prípade publikovaných štúdií z Nemecka alebo HongKongu závažné pochybnosti“. Juhokórejská spoločnosť RapiGen Inc. podľa Juhása upozorňuje na závažné pochybnosti o postupe vyhodnocovania ako napríklad nerešpektovanie protokolu a manuálu pre použitie ich testov. Rovnako spochybňujú aj nesprávny postup pri rozmrazovaní vzoriek a následnom vyhodnocovaní antigénovými testami, kde senzitivita takýmto spôsobom klesá.