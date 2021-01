KORONAVÍRUS Nitra si cez víkend prešla plošným testovaním: Výsledky ako prvý oznámil Matovič

"Ďakujem všetkým, ktorí priložili ruku k dielu - organizátorom, ako aj zúčastneným. Samospráve, zdravotníkom, dobrovoľníkom, vojakom, policajtom ... a ľuďom, ktorí prišli," napísal premiér občanom v statuse na sociálnej sieti Facebook.

Vyššia pozitivita, ako pri októbrovom celoplošnom testovaní

Z výsledkov vyplýva, že Nitra si oproti celoplošnému testovaniu organizovanému minulý rok v októbri výrazne pohoršila. Kým ešte v novembri po celoplošnom očkovaní bola pozitivita na úrovni 0,68 percent, teraz už je to 2,18 percent. Celkovo pozitivita v okrese dosiahla pozitivitu 2,44 percent. Pozitívne testy malo tak vyše dvetisíc občanov okresu.

Zdroj: Facebook/Igor Matovic

Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

Testovalo sa aj v automobilke

V automobilke Jaguar Land Rover v Nitre v priebehu 7. a 8. januára otestovali 4368 zamestnancov podniku i dodávateľských spoločností. Ako informovala spoločnosť, antigénové testy odhalili medzi pracovníkmi Jaguaru 38 pozitívnych prípadov a u zamestnancov dodávateľských firiem 40 prípadov. „To predstavuje priemer všetkých pretestovaných zamestnancov automobilky a dodávateľov na úrovni 1,79 percenta,“ oznámila spoločnosť.

Prevádzka závodu bude stále prebiehať za prísnych opatrení na prevenciu šírenia pandémie. Všetci zamestnanci, u ktorých to povaha ich práce dovoľuje, zostávajú pracovať z domu. Podľa slov manažérky pre firemné záležitosti Jaguar Land Rover Miroslavy Remenárovej zostáva prioritou dbať na znižovanie šírenia pandémie. „Budeme pokračovať v spolupráci s mestom aj príslušnými štátnymi orgánmi a ak dostaneme k dispozícii testy, budeme, samozrejme, pripravení pokračovať v testovaní aj v ďalšom kole,“ dodala Remenárová.

Zákaz vychádzania v sprísnenom režime

V okrese Nitra platí od pondelka 5.00 h prísnejší zákaz vychádzania. Dôvodom je kritická pandemická situácia. Bez potvrdenia o negatívnom antigénnom či RT-PCR teste na ochorenie COVID-19, ktoré nesmie byť staršie ako sedem dní, ľudia nebudú môcť chodiť do zamestnania, prírody či sprevádzať dieťa do školského zariadenia. Sprísnený zákaz sa netýka cesty do najbližších potravín, lekárne či drogérie. Deti do desiatich rokov majú výnimku na pobyt v prírode.

Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

"Polícia bude dôsledne monitorovať dodržiavanie tohto zákazu," avizoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Pandemickú situáciu v Nitre a jej okolí označil za horšiu, ako bola na jeseň na Orave. V Nitre zachytili vo vzorkách aj britský variant nového koronavírusu, ktorý je oveľa infekčnejší. Jeho výskyt má byť pravdepodobne aj jedným z dôvodov vážnej situácie v Nitrianskom okrese.

Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

O sprísnenom zákaze v okrese Nitra rozhodla vláda SR 6. januára na svojom mimoriadnom rokovaní. Zároveň odporučila v okrese Nitra celoplošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19 v troch kolách. Prvé sa už konalo od piatka do nedele (8. - 10. 1.).