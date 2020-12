KORONAVÍRUS Fico krátko pred schôdzou bije na poplach: Poslancov vyzýva neprísť, hovorí o fašizme!

Viac hovorí Fico vo svojom videu na sociálnej sieti Facebook. "Včera som odporučil mojim kolegom zo Smeru-SD, aby nešli na dnešnú schôdzu NR SR z politických dôvodov, pretože vládna väčšina chce na nej schváliť ústavný zákon na predlžovanie núdzového stavu," začína Fico. Ten je presvedčený, že vláda sa uchyľuje k núdzovému stavu len preto, aby obmedzila osobné slobody ľudí.

Ráno sa situácia zmenila, z odporúčania sa stala požiadavka

Fico však pritvrdil a dnes ráno hovorí, že situácia sa ešte viac zdramatizovala, pretože na schôdzi sa môžu objaviť aj poslanci infikovaní koronavírusom. Tí totiž podľa novej vyhlášky hlavného hygienika môžu za určitých podmienok vykonávať svoje povolanie.

"Dnes ráno je však situácia diametrálne odlišná. Chcem dôrazne požiadať každého jedného môjho kolegu za Smer-SD, aby nešiel na schôdzu, ktorá začína dnes o 14:00. Je evidentné, že na túto schôdzu prídu niektorí vládni poslanci, ktorí buď sú pozitívni na covid, alebo sa stretli s niektorými osobami, ktoré boli identifikované ako osoby pozitívne," pokračuje Fico.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Kritizuje vyhlášku, čaká na kroky prokuratúry

Ten hovorí, že vládna koalícia sa cez včerajšiu vyhlášku hlavného hygienika dopustila praktík fašizmu. "Môžu prísť na takéto rokovanie, lebo vedia, že tých poslancov majú málo. Potrebujú 90 na schválenie ústavného zákona, o ktorom tvrdíme, že je protiústavný a porušuje základné ľudské práva," myslí si Fico. Ten tiež odporúča pozitívnym poslancom, aby išli buď do karantény alebo inej izolácie v opačnom prípade sa vraj dopúšťa trestného šírenia nákazlivej ľudskej choroby.

Predseda Smeru ešte dodáva, že video zámerne vydal v ranných hodinách, keďže čaká na možné kroky prokurátora a dokonca varoval pre väzením v dôsledku porušenia týchto nariadení. "To už rovno mohol hlavný hygienik do vyhlášky napísať, že poslanec môže na ceste do parlamentu niekoho zabiť alebo uškrtiť. Toto je čistý rozklad právneho štátu," uzavrel.