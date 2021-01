Fico si vie predstaviť spoluprácu s Pellegrinim: Líder Hlasu sa odpovedi vyhýba!

BRATISLAVA - Vznikom strany Hlas – sociálna demokracia sa prekreslila opozičná mapa. V rozhovore to vyhlásil líder strany a expremiér Peter Pellegrini. Nepovedal, či by si vedel po prípadných predčasných voľbách predstaviť spoločnú vládu so Smerom-SD.

„O tom, s kým by sme išli do koalície, rozhodnú vo voľbách voliči. Tí rozdajú karty, aké možnosti prichádzajú do úvahy,“ uviedol. Zo spolupráce vylúčil ĽSNS a každého, kto by ich do prípadnej koalície ťahal.

Naším súperom je vládna koalícia

"Naším politickým súperom je vládna koalícia, ktorá doslova pácha svojím amatérizmom a nekompetentnosťou škody na Slovensku. V opozícii si partnerov nevyberáte, ale musím povedať, že z politickej spolupráce sme z hodnotových dôvodov vyčlenili kotlebovcov," uviedol Pellegrini.

Dodal, že s nezaradenými poslancami Národnej rady (NR) SR pôsobiacimi v jeho strane sú pripravení participovať na zmysluplných opozičných návrhoch. Vyrušuje ho však "forma opozičného dialógu z jednej strany, postaveného na konfrontácii a niekedy urážkach". To podľa neho nie je cesta k spolupráci, ale, naopak, hlboké nepochopenie toho, kto je politickým súperom.

Poznamenal, že v opozícii si partnerov nevyberáte. Ochotu podporiť návrhy na pomoc ľuďom podľa neho sami dokazujú hlasovaním v parlamente. "Sústreďujeme sa na vlastnú politiku, na ochranu slabých, chudobných, zamestnancov, mladé rodiny a seniorov. A o tomto vieme rokovať a hovoriť s tými, ktorí takúto politiku taktiež realizujú," odpovedal na otázku, kto je prirodzeným partnerom strany Hlas-SD.

Sme rodina sa spreneverila sociálnym sľubom

Na otázku, či by strana išla do vlády napríklad so Sme rodina, reagoval tým, že hnutie sa spreneverilo sociálnym sľubom, keď zrušilo 13. dôchodok, za ktorý hlasovali. „Minister Milan Krajniak robí antisociálnu politiku a súťaží v nej už doslova so svojím pravicovým predchodcom Kaníkom. Doslova odpálili strop do dôchodku, rozvrátili sociálny dialóg. Navyše politika papalášizmu je na Slovensku prijímaná s odporom,“ poznamenal Pellegrini.

Fico si vie predstaviť rokovanie s Pellegrinim

Predseda strany Smer-SD Robert Fico by pri zostavovaní vlády po prípadných predčasných voľbách vedel rokovať aj s odídencami zo Smeru-SD okolo Petra Pellegriniho. Uviedol to v rozhovore s podmienkou, že to Hlas-SD musí myslieť vážne so sociálno-demokratickou politikou. Ich odchod zo Smeru-SD označil za zradu, rokovania a spoluprácu si však predstaviť vie. Myslí si, že po najbližších parlamentných voľbách sa zmení politická mapa. Prirodzeným politickým parterom sú podľa neho vždy ľudia hlásiaci sa k podobným hodnotám.

"Viem si predstaviť spoluprácu s ľuďmi, ktorí reálne budú robiť sociálno-demokratickú politiku. To, že odišli, mám právo komentovať, pretože odišli zo strany, ktorú som zakladal. Ak budú robiť normálnu sociálno-demokratickú politiku, zatiaľ to nevidím, sú to ľudia, o spoluprácu s ktorými máme záujem a budeme mať záujem," skonštatoval. Predpokladá veľké politické posuny v budúcnosti aj v rámci vládnej koalície. Poukázal napríklad na kresťanov v OĽANO a možnosti vytvárania nových strán. "Možností je veľa. Ale povedali by ste, že zostavím vládu s Dankom a Bugárom? A zostavil som. Bol to zázrak, ale dokázal som to," poznamenal.

Na otázku, či vylučuje rokovania so súčasnou koalíciou, odpovedal, že sa nechce stavať do role víťaza volieb. "Viem, kde je realita. Hovorím, že mojím cieľom je dostať stranu na 15 percent, byť výraznou súčasťou politického života a potom uvidíme, kto prehrá voľby, kto vyhrá, kto bude rozhadzovať karty. Neviem. Smer-SD môže pokojne skončiť opäť v opozícii. Nemôžem to vylúčiť," uviedol.

Za svoju úlohu v politickom boji označil nájdenie nového lídra strany. Neodpovedal na otázku, či bude volebným lídrom on, ak by sa voľby konali v budúcom roku. Deklaroval, že sa nedrží pozície a vie si predstaviť odovzdanie vedenia strany. Pripomenul, že to bol pripravený urobiť začiatkom minulého roka, no Pellegrini stranu zradil.