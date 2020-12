KORONAVÍRUS Vláda prišla s novými opatreniami: Výnimiek je viac ako dosť, účinnosť je otázna

BRATISLAVA - Včera sme sa po nekonečných hodinách po rokovaní vlády dočkali prezentácie nových opatrení, ktoré budú aplikované počas Vianoc, no je v nich viacero výnimiek a zdá sa, že výsledný plán sa viac ako vzďaľuje odporúčaniam pandemickej komisie. Je teda otázne, akú bude mať účinnosť. Vláda však nechce verejnosť úplne obmedzovať napríklad na cestovaní, ktoré spadá do výnimiek.

Začne to v sobotu ráno

Od soboty 19. decembra od 05.00 h bude na Slovensku platiť zákaz vychádzania , pod ktorého vplyvom zostanú zatvorené všetky obchodné prevádzky. Výnimku dostanú len tie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie základných životných potrieb ako napríklad potraviny a drogérie.

Zákaz až do januára, Krajčí varuje pred veľkým rizikom

Podľa vládneho uznesenia by mal zákaz vychádzania platiť až do 10. januára 2021. Zaujímavým prvkom je ale skutočnosť, koľko výnimiek nové vládne ustanovenie obsahuje. Patrí doňho aj tradičné vianočné cestovanie, ktoré obmedzené nebude. "Chcem poprosiť, aby si občania zvážili s kým chcú sviatkovať a aby potom dodržali odporúčania vlády a ďalej už nenavštevovali svojich blízkych. Rozhodli sme sa, že nechceme obmedzovať z tohto dôvodu aj cestovanie, pretože si uvedomujeme, že mnohí pracujú vzdialení od svojich blízkych a chcú tento čas stráviť spolu so svojimi blízkymi. Ak vytvoria tzv. bublinu s tými, s ktorými chcú stráviť tieto sviatky, ak by sme toto dokázali dodržať, mohli by sme obmedziť šírenie vírusu," povedal včera minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Varoval, že nový počet nakazených prekročil číslo osemtisíc a pohrozil, že je možné, že budú nasledovať stovky mŕtvych denne.

Výnimiek je viac ako dosť

V tomto kontexte je dôležité spomenúť aj to, že pandemická komisia podľa všetkého navrhovala oveľa drastickejšie obmedzenie osobných slobôd v dôsledku pandémie koronavírusu a mnohé výnimky tu napriek všetkému našli svoje miesto. Otázne však je, aké úspešne v boji so šírením vírusu takéto opatrenia budú. Ide o nasledujúce výnimky:

- cesta do zamestnania, vláda vydala odporúčanie, aby všade tam, kde je to možné, mohli zamestnanci pracovať z domu tzv. home office,

- cesta do najbližšieho obchodu, lekárne, drogérie, do predajne s krmivami pre zvieratá,

- cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu a hospodárske zvieratá,

- cesta za účelom doplnenia pohonných hmôt, nákupu tlačovín, návštevy očnej optiky, poisťovne, banky, servisu bicyklov, na poštu a výdajné miesta internetových obchodov / e-shopov,

- cesta do zdravotníckych zariadení, lekární a na antigénne alebo PCR testovanie,

- cesta na krst, pohreb, sobáš,

- návšteva medzi dvoma domácnosťami, (každá domácnosť by si mala zvážiť, s ktorou druhou domácnosťou chce tráviť vianočné sviatky)

- pobyt v prírode či individuálny šport,

- sprevádzanie osoby,

- cesta za rekreáciou – maximálne dve domácnosti, ktorých členovia žijú spolu v spomínanej bubline, táto "bublina" sa môže presunúť napríklad na chatu alebo apartmán, ktorý majú zarezervovaný

- cesta na omšu a naspäť

Vládne odporúčania:

- vláda odporúča všetkým osobám na Slovensku, aby prežili Vianoce v tzv. malej bubline, aby pred stretnutím s blízkymi dodržiavali izoláciu 7 dní alebo sa pretestovali na Covid-19

- použiť prostriedky diaľkovej komunikácie medzi blízkymi príslušníkmi rodiny

- umožniť zamestnancov vykonávať prácu z domu

- vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb v domácnosti s inými osobami v exteriéri (mimo bubliny)

VIDEO Záznam z včerajšej tlačovej konferencie, kde vláda opatrenia predstavila:

Schválený Covid automat

Na vláde bol navyše včera schválený aj tzv. Covid automat, ktorý má reagovať na aktuálnu zamorenosť koronavírusom podľa jednotlivých regiónov. K nemu vláda vydala množstvo tabuliek, podľa ktorých bude automat fungovať. "Umožňuje predvídateľné nastavovanie opatrení – balansovať ekonomickú aktivitu a verejné zdravie. Cieľom tohto systému je zabezpečiť opatrenia, ktoré sú: jednoduché, zrozumiteľné, predvídateľné, cielené, vykonateľné, bezpečné a v súlade s legislatívou," píše sa vo vládnom materiáli.

Varovanie a stupne ostražitosti

Celonárodné kritériá sú rozdelené na niekoľko stupňov ostražitosti a varovaní. "Ak 2 z 3 indikátorov dosiahnu stanovený limit na celonárodnej úrovni, tak celá republika sa riadi opatreniami na celonárodnej úrovni a prechádza do vyššieho stupňa varovania. Prechod z jedného do nasledovného stupňa nastane ak sa dosiahnu 2 z 3 limitov. Prechod do vyššieho stupňa varovania je možný už v nasledujúci pondelok po prehodnotení indikátorov. Na prechod do nižšieho stupňa je nutné dosiahnuť počet hospitalizácií a aspoň jeden z ďalších dvoch limitov (buď Rt, alebo priemerný počet prípadov). Uvoľňovanie je možné až po 10 dňoch od prehodnotenia," píše sa v dokumente.

Systém bude na báze semaforu a rozdelený je na niekoľko farebných stupňov, pričom zelená je najpozitívnejšia situácia, a čierna fáza (v ktorej sa nachádzame teraz) je tá najnegatívnejšia.

Aktualizácie na týždennej báze

Štandardná aktualizácia automatu je podľa vlády navrhovaná na týždňovej báze vo štvrtok kedy bude zároveň konzultovaná epidemiologická situácia s zástupcami jednotlivých RÚVZ na videokonferencií, prípadne emailom. V prípade potreby v nejakom regióne je možná aktualizácia aj mimo tohto pravidelného intervalu.