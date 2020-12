Vianočná nálada je tu: Politici vám namiesto práce priblížia, ktoré sviatočné koledy majú najradšej!

BRATISLAVA - Čas Vianoc je už tu a je konečne čas, aby sme si ich všetci spoločne užili v rámci možností, ktoré nám aktuálna situácia ponúka. Myslia na to aj politici, ktorých sme sa tentokrát spýtali, aké vianočné koledy sa im páčia najviac. Odpovede vás možno prekvapia.

Ivan Korčok (nom. Sloboda a Solidarita)

Zdroj: archív I.K.

Koledy patria k tomuto obdobiu ale moja najkrajšia pieseň je Tichá noc. Vypočul som si ju už v mnohých kostoloch po svete ale nekrajšie znie doma.

Juraj Blanár (Smer-SD)

Zdroj: archív J.B.

Myslím, že v každej ľudovej kolede je veľký kus srdca našich predkov. Ale ak si mám vybrať iba jednu, tak je ňou Narodil sa Kristus Pán v Betléme, narodený je v jasliach na slame... Pretože je taká povzbudivá a veselá.

Richard Sulík (Sloboda a Solidarita)

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Obľúbenú koledu síce nemám, ale mám obľúbenú rozprávku Tri oriešky pre Popolušku a z nej pesničku od Karla Gotta Kdepak ty ptáčku hnízdo máš. Keď ju počujem, viem, že sú Vianoce a že všetko je tak, ako má byť.

Tomáš Drucker (Dobrá voľba)

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Nemôžem asi férovo vybrať jednu, je ich viacero. Určite k ním patrí Tichá noc, svätá noc, Dobrý pastier sa narodil. Prečo? Pripomínajú mi detstvo, kresťanskú identitu a našu národnú kultúru.

Michal Šipoš (OĽaNO)

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Neviem posúdiť, ktorá koleda je najlepšia, pretože všetky v sebe nesú nenahraditeľnú vianočnú atmosféru. Mám rád všetky piesne a koledy, ktoré sa spájajú s Vianocami, pretože mi to vždy pripomenie čas, kedy sa celá rodina stretávame a vychutnávame si spolu sviatky. Ak by som však predsa mal vybrať moju úplne TOP pieseň, víťazom by bola Tichá noc.

Martin Klus (Sloboda a Solidarita)

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Určite Tichá noc. Od malička to bola koleda, ktorú sme sa učili ako deti “pod stromček” a bola tiež posledná na kazetovom výbere kolied, ktoré sme si púšťali počas rodinnej vianočnej večere. V mojej detskej mysli to signalizovalo, že mám už na dosah všetky vytúžené darčeky.

Mária Šofranko (OĽaNO)

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

Keď sa povie vianočná koleda ako prvá ma napadne Tichá noc, svätá noc. Je symbolom Vianoc - času pokoja a lásky. Autor textu ju skomponoval nie preto, aby sa stala slávnou, ale preto, aby spojila ľudí, upokojila a povzbudila ich v ťažkých časoch, keď Európa bola poznačená napoleonskými vojnami a panovali bieda, hlad a choroby. Táto pieseň sa stala posolstvom nádeje a ja verím, že každý z nás si ju v nej nájde.

Roman Mikulec (OĽaNO)

Zdroj: Maarty

Tichá noc, odmalička mi navodzuje vianočnú atmosféru.

Ján Herák (OĽaNO)

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Pre mňa osobne považujem vianočnú kolegu: Búvaj dieťa krásne. A prečo: pretože ju spievame aj s mojou manželkou našej dcérke Natálke. Vždy pri kolese naša dcérka najrýchlejšie zaspinká.

Veronika Remišová (Za ľudí)

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Všetky slovenské koledy sú v našej rodine mimoriadne obľúbené a s deťmi si ich spievame počas pečenia medovníkov. Deti ich majú až natoľko v láske, že koledu “Búvaj dieťa krásne” začali spievať aj na Veľkú noc, pri Kristovom hrobe.