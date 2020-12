KORONAVÍRUS Horšie čísla odborníci nevideli! Krajčí sa prihovoril z karantény: Rezort začne s očkovaním skôr

VIDEO Tlačová konferencia ministerstva zdravotníctva:

Situácia na Slovensku je v súvislosti s novým koronavírusom veľmi vážna. Na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR to v piatok povedal epidemiológ a člen konzília odborníkov Pavol Jarčuška. Poukázal na to, že vo štvrtok (17. 12.) malo Slovensko historicky najvyšší počet pozitívnych PCR testov. Zdvojnásobil sa počet úmrtí, priemerne denne zomrie 58 pacientov. Zvýšil sa aj počet hospitalizovaných v nemocniciach na 2412 osôb.

Najhoršie čísla, aké sme videli

Podľa Jarčušku sú aktuálne čísla "najhoršie, aké kedy videli". Na umelej pľúcnej ventilácii je 159 osôb, minulý týždeň to bolo 136 pacientov. Sedemdňový priemer vykonaných antigénových a PCR testov sa zvýšil z 3571 na 5323. Stúpla aj ich pozitivita z 9,8 percenta na 10,8 percenta. Reprodukčné číslo na Slovensku je na úrovni 1,3. Zvýšil sa aj počet prípadov pozitívnych osôb nad 65 rokov za sedem dní z 2101 na 2944.

Celé Slovensko je v rámci tzv. COVID automatu v čiernej farbe. V karanténe je 3231 zdravotníckych pracovníkov. S ochorením alebo na ochorenie COVID-19 zomrelo 1873 osôb. Najviac ich zomiera v nemocniciach. Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Peter Stachura poukázal na to, že ku koncu roka očakávajú 3000 hospitalizovaných v nemocniciach a 230 pacientov na umelej pľúcnej ventilácii. Ľudí požiadal, aby počas vianočných sviatkov chodili do nemocnice naozaj len v urgentných prípadoch.

Rezort zdravotníctva zároveň požiadal o pomoc všetkých ambulantných špecialistov a študentov medicíny, aby pomohli počas vianočných sviatkov zvládnuť situáciu v nemocniciach. Môžu sa obrátiť na riaditeľstvá nemocníc vo svojich regiónoch.

Minister len cez video

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) sa zároveň prostredníctvom videa poďakoval zdravotníkom za ich úsilie a pomoc pri zvládaní náročnej situácie. Zdôraznil, že majú jeho úctu a rešpekt a v najbližších dňoch sa stanú najväčšími hrdinami Slovenska. Zároveň ľudí požiadal, aby dodržiavali všetky opatrenia na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Dodal, že na MZ SR fungujú nonstop tímy, ktoré pomáhajú zvládnuť situáciu.

Svetielko na konci tunela v podobe očkovania

Slovensko by malo začať s vakcinovaním 27. decembra, očkovacia látka by mala prísť 26. decembra. V piatok to oznámila štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Jana Ježíková. Na začiatok by malo prísť 10.000 kusov vakcíny, ktorá sa bude očkovať v dvoch dávkach.

Takmer 15 nemocníc je už na očkovanie pripravených, postupne pribudnú ďalšie. Celkovo má Slovensko nakontrahovaných 18 miliónov vakcín. Preočkovať by sa malo 3,3 milióna obyvateľov.

Desaťdňová karanténa po kontakte s pozitívnym človekom

Ak bol niekto v kontakte s pozitívne testovanou osobou na ochorenie COVID-19, musí zostať v desaťdňovej karanténe. Najskôr na piaty deň sa môže ísť dať otestovať. Môže to byť aj o niečo neskoršie, keďže odberové centrá sú momentálne preplnené. Po zasadnutí pandemickej komisie to uviedla epidemiologička Zuzana Krištúfková.

Hlavný hygienik SR podľa Krištúfkovej udelil kľúčovým osobám pre chod štátu výnimku, a po tom ako absolvujú päťdňovú karanténu a po otestovaní majú test s negatívnym výsledkom, ju môžu ukončiť. Politikom, ale aj ostatným ľuďom na Slovensku však vzhľadom na zlú súčasnú pandemickú situáciu odporúča, aby pracovali z domáceho prostredia.

Epidemiologička to uviedla na margo toho, že lídri koaličných strán a členovia vlády, ktorí boli v kontakte s predsedom vlády SR Igorom Matovičom (OĽANO), nastupujú v piatok do domácej karantény, prípadne podstupujú testy. Matovič bol totiž pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19.