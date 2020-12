Fico reaguje na ústupok EÚ voči Maďarsku a Poľsku: Obrovská prehra pre slovenskú diplomaciu

BRATISLAVA - Maďarsko a Poľsko aj napriek zrade slovenskej vlády uspeli v spore s EÚ. Uviedol to na brífingu predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico, za účasti poslancov Národnej rady SR za Smer-SD, v reakcii na ústupok EÚ voči Maďarsku a Poľsku, ktoré blokovali úniový sedemročný rozpočet.

Maďari a Poliaci podľa Fica voči Bruselu "dosiahli svoje", je to ich "obrovský diplomatický úspech", ale pre slovenskú diplomaciu je to obrovská prehra. "Ak bude schválené, čo je navrhnuté ako kompromis, môžeme konštatovať, že Poľsko a Maďarsko 'uhrali' obrovský medzinárodný úspech proti zostatku EÚ, ktorý chcel diktovať určité pravidlá v oblasti základných práv a základov právneho štátu," povedal Fico.

Priblížil, že kompromis spočíva v tom, že pripravované euronariadenie o čerpaní eurofondov podmieňované plnením podmienok právneho štátu "sa bude výlučne týkať len čerpania prostriedkov EÚ". "Nemôže teda byť naštartovaný kritický mechanizmus voči nejakej krajine len preto, že sa niečo iné nepáči krajinám EÚ," poznamenal predseda Smeru-SD.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Mimoriadny úspech dosiahli podľa Fica premiéri Maďarska a Poľska tým, "že do kompromisu sa dostali slová ako národná identita krajiny, že dostali sa tam zásadné štrukturálne predpoklady fungovania štátu". "Obrovský úspech spočíva v tom, že môžu podať návrh na anulovanie tohto (euro)nariadenia na Súdny dvor EÚ a všetci budú musieť čakať, kým dôjde k rozhodnutiu," povedal Fico.

"Namiesto toho, aby Slovensko stálo v štvorici (vo V4, pozn. red.), lebo aj český prezident sa veľmi jasne postavil na stranu Poľska a Maďarska, tak odignorovali tieto tri krajiny. Mysleli si, že sa radšej nechajú 'hladkať po hlave' Holanďanmi, Nemcami a Francúzmi, lebo je to pre nás lepšie. V tomto okamihu má spolupráca vo V4 podstatne väčší význam. Je mi to veľmi ľúto, myslím si, že Poľsku a Maďarsku sa treba ospravedlniť za zradu, ktorú napáchal premiér Igor Matovič a minister zahraničných vecí Ivan Korčok a spol. na významnej spolupráci do budúcnosti," dodal Fico.

Optimistická nálada pred summitom

Lídri viacerých členských krajín vrátane Maďarska a Poľska sa vo štvrtok vyjadrili optimisticky v súvislosti s možným dosiahnutím dohody o odblokovaní sedemročného rozpočtu EÚ na ich aktuálnom summite v Bruseli.

Urobili tak deň po tom, ako Varšava a Budapešť dosiahli s Nemeckom kompromis v otázke mechanizmu podmieňujúceho čerpanie eurofondov dodržiavaním zásad právneho štátu, pre ktorú predtým Budapešť a Varšava rozpočet vetovali. Detaily kompromisnej dohody, ktorú však budú musieť ešte schváliť všetky členské krajiny, ako aj Európsky parlament, zatiaľ neboli zverejnené.