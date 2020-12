Opätovné vyhlásenie núdzového stavu po 29.12. by bolo znásilňovanie zákona, tvrdí Fico

BRATISLAVA - Ak vládna koalícia počká na uplynutie núdzového stavu do 29. decembra a po jednodňovej prestávke ho vyhlási nanovo, pôjde o "znásilňovanie zákona". Vyhlásil to šéf Smeru-SD Robert Fico vo štvrtok po tom, ako plénum Národnej rady (NR) SR opätovne presunulo hlasovanie o novele zákona o bezpečnosti štátu, ktorá mala predlžovanie núdzového stavu upraviť.

"Toto bude hrubé zneužitie moci, hrubé zneužitie právomocí verejných činiteľov, a budeme na to primeraným spôsobom reagovať," povedal. Vysvetlil, že ak koalícia počas sviatkov 'nenaženie' 90 poslancov do NRSR, aby novelu odsúhlasili, počas Silvestra prestanú platiť obmedzenia a ľudia budú oslavovať. Zdôraznil, že za "bordel a chaos" zodpovedá vládna koalícia. Pripomenul, že Smer-SD predložil pozmeňujúci návrh k novele, aby sa k predĺženiu núdzového stavu vyjadrila NRSR ešte predtým, ako začne platiť, nie ex post. Namietal tiež obmedzovanie ľudských práv.

Podotkol, že ku koncu roka 2020 je koalícia roztrieštená, poukázal na spory predsedu vlády Igora Matoviča (OĽANO) s vicepremiérom Richardom Sulíkom (SaS). Hovorí o vážnych nezhodách. "Vládna koalícia je totálne rozbitá. Dala ľuďom nádherný darček v podobe odobratia teplých obedov a zrušenia celého radu významných sociálnych opatrení. Ešte dala druhý darček celému Slovensku, že SR konečne vidí, kto to, preboha, bol zvolený a kto to dnes riadi štát," uviedol.