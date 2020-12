Tragédiou koalície je, že zneužíva trestné právo v politickom boji, hovorí Fico

BRATISLAVA - Najväčší omyl a tragédia vládnej koalície je, že zneužíva trestné právo v politickom boji. Tvrdí to predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. V rozhovore uviedol, že keby sa v roku 2018 nezneužila vražda dvoch ľudí na politické účely, Smer-SD by vyhral posledné parlamentné voľby. Hoci voľby napokon vyhrala vtedajšia opozícia, kriminalizácia v politike podľa neho pokračuje i v roku 2020. Uviedol to v súvislosti s aktuálnymi kauzami a viacerými zásahmi NAKA. Považuje to za neakceptovateľné. Verejnosť podľa neho vie, že je to politický obsah súčasnej vlády. Zdôraznil tiež, že vláda stratila medzi ľuďmi autoritu.

„Toto je najväčší omyl a tragédia vlády, že začala používať trestné právo ako nástroj politického súboja. Keď niekto používa trestné právo v politickom súboji, tak to je koniec demokracie a právneho štátu,“ zdôraznil Fico. Premiér Igor Matovič (OĽANO) sa podľa neho nevenuje ničomu inému ako kriminalizácii. Pripomenul výrok vicepremiéra Richarda Sulíka (SaS) o tom, že premiér je mimoriadne pomstychtivý, ale že to robí dobre, keď je toľko ľudí zatvorených.

Trvá na tom, že väčšina z ľudí z radov sudcov, prokurátorov či bývalých policajných funkcionárov, ktorí sú vo väzbe, sú tam nezákonne. Napríklad bývalí policajní prezidenti Tibor G. a Milan L. či bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. „Títo ľudia nemajú čo robiť vo väzbe. Je mi to aj nepríjemné, lebo oni reálne niečo urobili v boji proti mafii. Tu sa strieľalo, tu sa vyhadzovali autá do vzduchu. Oni dostali veľa ľudí do väznia za takéto násilné trestné mafiánske činy," skonštatoval.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Zdôraznil, že ak existuje podozrenie, treba to vyšetriť, no nie je dôvod týchto ľudí verejne ponižovať. "To boli ľudia, ktorí stáli v prvom rade boja proti mafii. Keď pozriem na Kolíkovú, tá stála v prvom rade na chlebíčky na Sorosových školeniach. Toto je ten podstatný rozdiel, ktorý nám neuveriteľne vadí,“ skonštatoval. Hovorí, že nemôže byť všetko v týchto prípadoch založené len na výpovedi kajúcnikov, a namieta, že na ich zadržanie čakali pripravení novinári priamo na mieste.

Fico podotkol, že súčasná vláda nebola pripravená na vládnutie a nesúvisí to len s pandémiou. Bezdôvodne sa podľa neho zadlžuje krajina, absentuje konkrétny plán obnovy. "Vláda nezvláda vládnutie ako také," uzavrel.