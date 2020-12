Reforma súdnictva môže spôsobiť nové problémy, tvrdí KDH

Mimoparlamentné KDH to uvádza v reakcii na reformu súdnictva. Informoval o tom hovorca KDH Stano Župa. Sudcov má byť možné trestne stíhať, ak by vyjadrením ich právneho názoru počas rozhodovania spáchali trestný čin. „Práve toto ustanovenie by však mohlo zapríčiniť situácie, keď by sudcovia nerozhodovali nestranne, a to z dôvodu obavy z účelového trestného stíhania. Súhlasíme s pripomienkou Generálnej prokuratúry, že trestné stíhanie pri spáchaní trestného činu je možné aj dnes, čo môžeme vidieť na niekoľkých aktuálnych trestných stíhaniach vedených proti sudcom,“ vysvetlil člen predsedníctva KDH Marek Šmid.

Znenie zákona v prípade disciplinárnej právomoci Najvyššieho správneho súdu považuje KDH za neprimerane všeobecné a aplikovateľné na príliš veľký okruh osôb. „Rozhodovanie správneho súdu o disciplinárnom stíhaní napríklad advokátov sa zdá byť príliš veľkým zásahom do ich záujmovej samosprávy reprezentovanej v tomto prípade Slovenskou advokátskou komorou, ktorá momentálne disponuje aj disciplinárnou kompetenciou na stíhanie svojich vlastných členov,“ doplnil. Zriadenie Najvyššieho správneho súdu však hnutie považuje za vysoko pozitívny krok.

Reformu zloženia Ústavného súdu, Súdnej rady, zriadenie Najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov prináša reforma súdnictva, ktorú v stredu (9. 12.) schválili poslanci Národnej rady SR. Zmeny si vyžadujú aj novelu Ústavy SR, ktorú poslanci tiež odobrili.