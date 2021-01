Ďalšie plošné testovanie považujeme za politické rozhodnutie, reaguje KDH

KDH pripomenulo, že v kritických časoch je nutná rozvaha, upokojenie a zjednotenie. "Občania potrebujú konsenzuálne vládnutie, riešenie sporov za zatvorenými dverami, jednotné vystupovanie navonok a prijímanie najlepších odborných riešení. Rovnako ako je nevyhnutná dôvera medzi lekárom a pacientom pri liečbe, je totiž pre zvládnutie aktuálnej kritickej situácie kľúčová dôvera medzi občanmi, čelnými predstaviteľmi štátu a prizvanými odborníkmi. Premenovať celoplošné testovanie na kontinuálne skríningové nestačí," reagoval Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH.

KDH podporuje testovanie v ohniskách nákazy, čiže kombináciu plošného regionálneho a cieleného testovania v domovoch sociálnych služieb či firmách. "Nevyhnutný je prehľadný krátkodobý, strednodobý a dlhodobý očkovací plán s konkrétnou personálnou zodpovednosťou s cieľom zrýchliť očkovanie," dodal Župa. Šimečka skonštatoval, že situácia začína byť nedôstojná a neefektívna. "Vláda sa schádza celý týždeň, aby nakoniec kapitulovala a schválila fixnú ideu Igora Matoviča, plošné testovanie. Všetko ostatné stojí alebo ide na pol plynu - zrýchlené očkovanie, pomoc vyťaženým nemocniciam, pomoc krachujúcim podnikateľom alebo lepšie vzdelávanie stoviek tisíc detí, ktoré sú už mesiace doma bez školy," reagoval na sociálnej sieti.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Vláda v nedeľu (17. 1.) po týždni diskusií rozhodla o tom, že uskutoční od 18. do 26. januára kontinuálny dobrovoľný skríning na celom Slovensku, ktorý má ukázať celoplošnú situáciu s pandémiou. Podľa výsledkov pretestovania sa má SR rozdeliť na 37 horších a 36 lepších okresov s tým, že v tých horších sa bude skríning opakovať. Vláda tiež rozhodla o tom, že predlžuje zákaz vychádzania do 7. februára. Po 27. januári má byť podmienkou cesty do práce negatívny antigénový alebo PCR test, rovnako aj pre pobyt v prírode. Podmienka sa však nebude týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov ani ťažko zdravotne postihnutých.