Poslanci Národnej rady odobrili úpravy v novele ústavy: Definitívne ju má schváliť v stredu

Plénum neschválilo pozmeňujúci návrh poslanca Alojza Baránika (SaS) o tom, že verejnú kontrolu nad prokuratúrou by mala vykonávať vláda a parlament. Poslanci hlasovaním ukončili deviaty rokovací deň 18. schôdze NR SR. Zmeny sa týkajú napríklad novej právomoci hlavy štátu odvolávať vysokoškolských profesorov. Ústavný súd (ÚS) SR by po novom nemal rozhodovať ani o súlade ústavného zákona s ústavou. Prvým predsedom Najvyššieho správneho súdu SR by sa podľa schváleného návrhu mohla stať aj osoba, ktorá nie je sudcom.

Plénum odobrilo aj pozmeňujúci návrh, ktorým by na zvolenie kandidáta na ústavného sudcu mala byť potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov. Ak by sa touto väčšinou nepodarilo kandidátov zvoliť ani v opakovanej voľbe, v novej voľbe bude stačiť už len nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

Pozmeňujúcim návrhom sa má tiež upraviť funkčné obdobie sudcov ÚS. Zabezpečiť má priebežnú obmenu sudcov a zamedziť, aby jedna vládna strana alebo koalícia svojimi nominantmi na sudcov ÚS obsadila väčšinu sudcov na tomto súde. Ak má funkčné obdobie sudcu presiahnuť 15 rokov, zaniknúť mu má uplynutím 12 rokov, na zvyšok funkčného obdobia sa následne má vymenovať nový sudca ÚS.

Na oddlženie nemocníc má ísť 575 miliónov eur, týkať sa má aj súkromníkov

Na oddlženie nemocníc by mali ísť financie do výšky 575 miliónov eur. Ich finančnú stabilizáciu zo štátnych finančných aktív odobrila v utorok Národná rada (NR) SR. Návrh pochádza z dielne ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO). Možnosť zapojiť sa majú dostať všetky nemocnice bez ohľadu na ich právnu formu či vlastníctvo.

"Cieľom návrhu je riešiť finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti, ako aj realizáciu opatrení na úrovni nemocníc s cieľom zamedzovať ich ďalšiemu zadlžovaniu. Sprievodným podporným opatrením má byť uvoľnenie zdrojov na oddlženie nemocníc," píše sa v predložených materiáloch. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že spolu s Ministerstvom financií SR vytvorilo finančný mechanizmus, v rámci ktorého budú mať veritelia možnosť uspokojiť svoje pohľadávky voči nemocniciam. Proces má byť transparentný, efektívny a postavený na princípe rovnakých podmienok účasti pre všetkých.

V prípade, že prihlásená pohľadávka veriteľa nebude v tomto mechanizme uspokojená, práva veriteľa z titulu vlastníctva pohľadávky voči nemocnici nezanikajú a ostávajú nezmenené aj so všetkými právnymi nárokmi. To isté platí aj v prípade, že sa veriteľ do tohto mechanizmu nezapojí. Predpokladom zapojenia veriteľa do procesu oddlžovania bude vzdanie sa všetkého príslušenstva k pohľadávkam, najmä úrokov z omeškania, rôznych zmluvných pokút, sankcií či poplatkov, ktoré ako dôsledok omeškania so splatením istiny pohľadávky vznikli a diskont z istiny vo výške podľa zvolenej formy oddlžovania. Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva predstavovali ku koncu minulého roka záväzky 541,80 milióna eur.

Britským občanom, ktorí splnili podmienky, SR prizná právo na pobyt

Občanom Spojeného kráľovstva a ich rodinným príslušníkom, ktorí si na Slovensku uplatnili alebo uplatnia právo na voľný pohyb pred 1. januárom 2021 a sú zaregistrovaní na pobyt na príslušnom oddelení cudzineckej polície, prizná Slovensko v ďalšom období právo na pobyt priamo zo zákona bez potreby ďalšieho rozhodovania. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Parlament o nej rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Novelu zákona predložilo ministerstvo vnútra SR v súvislosti s potrebou riešenia pobytu a taktiež práv a povinností štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov po 31. decembri 2020, ktorým končí prechodné obdobie stanovené Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie.

Slovenská republika sa pri riešení rozhodla pre deklaratórny systém pobytu. Občanom Spojeného kráľovstva, ktorí sa zaregistrovali na pobyt, tak stačí požiadať do 30. júna 2021 o vydanie dokladu o pobyte. Tým, ktorí mali trvalý pobyt na Slovensku nepretržite viac ako päť rokov, sa prizná podľa novely zákona právo trvalého pobytu na neobmedzený čas. Tým, ktorí žili na Slovensku kratšie, sa prizná trvalý pobyt na päť rokov. Občania Spojeného kráľovstva, ktorí sa na Slovensku zdržiavali bez registrácie a preukážu, že do konca roka 2020 spĺňali podmienky registrácie pobytu ako občania Únie a spĺňajú ich aj naďalej, si budú môcť zaregistrovať trvalý pobyt na päť rokov.