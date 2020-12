Parlament sa dohodol na dôležitých zmenách: Schválil rozpočet, reformu súdnictva aj ústavné zmeny zákona

Novela by mala umožniť, aby sa mohol vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať najviac o 40 dní. Schváliť by to však po novom musela NR SR, a to najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti predĺženého núdzového stavu.

Počas dňa by mali poslanci definitívne rozhodnúť aj o zmenách v ústave súvisiacich s reformou justície. O pozmeňujúcich návrhoch hlasovali už v utorok (8. 12.), v stredu by mali rozhodnúť o návrhu ako o celku. Následne by mali hlasovať aj o samotnej reforme justície.

Rozpočet schválený, deficit má klesnúť na 7,4 %

Parlament schválil zákon roka, teda návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Spolu s ním vzal na vedomie rozpočet verejnej správy na nasledujúce tri roky. Zahlasovalo zaň 91 poslancov, jeden sa zdržal, proti prijatiu bolo 49 zo 141 prítomných zákonodarcov.

Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,41 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mal by tak klesnúť z tohtoročných odhadovaných 9,68 % HDP. Hrubý verejný dlh sa má v budúcom roku vyšplhať na 65 % HDP.

Rezort financií upozorňuje, že rozpočet vznikal v náročných podmienkach pandémie nového koronavírusu. Predložený návrh predpokladal deficitné hospodárenie na všetky nasledujúce roky. Schodok by sa mal postupne znižovať na 6,18 % HDP v roku 2022 a 5,72 % HDP v roku 2023. Ak by mal deficit verejných financií klesnúť v roku 2023 na nulu, ako to predpokladá zatiaľ platný zákon o dlhovej brzde, podľa MF by si to vyžiadalo prijatie konsolidačných opatrení v objeme 6 miliárd eur.

Prešla aj reforma súdnictva

Reformu zloženia Ústavného súdu, Súdnej rady, zriadenie Najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov prináša reforma súdnictva, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Zmeny si vyžadujú aj úpravu Ústavy SR, ktorú poslanci tiež odobrili. Plénum zároveň schválilo niekoľko pozmeňujúcich návrhov.

Poslanci budú rokovať v zrýchlenom režime

Poslanci Národnej rady (NR) SR budú v skrátenom legislatívnom konaní rokovať o vládnom návrhu novely ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Rozhodli o tom v stredajšom hlasovaní. Novela má umožniť, aby sa mohol vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať najviac o 40 dní. Schváliť by to však po novom musela Národná rada (NR) SR, a to najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti predĺženého núdzového stavu.

Vláda návrh zdôvodňuje nemožnosťou objektívne vyriešiť situáciu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu počas núdzového stavu trvajúceho najviac 90 dní. "Cieľom je vytvoriť ústavnú poistku v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike," vysvetľuje vláda s tým, že takáto poistka má byť zavedená aj pri vyhlásení opätovného núdzového stavu. Ustanoviť sa majú aj obmedzenia a povinnosti pre núdzový stav vyhlásený z iného dôvodu ako z dôvodu ohrozenia života a zdravia v súvislosti so vznikom pandémie.

Poslanci tiež budú v zrýchlenom režime rokovať o novele zákona o Ústavnom súde (ÚS) SR. Jej cieľom je doplniť možnosť prieskumu rozhodnutia o predĺžení núdzového stavu Ústavným súdom SR.