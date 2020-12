PRIESKUM Chceli by Slováci referendum o predčasných voľbách? Pozrite sa na výsledky

BRATISLAVA - Za referendum o predčasných parlamentných voľbách je 53,5 percenta Slovákov, necelých 40 percent (39,9 percenta) je naopak proti. Zvyšných 6,6 percenta na otázku nevedelo odpovedať. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre TV Markíza realizovala agentúra Focus.

Najviac prívržencov konania referenda je medzi sympatizantmi strany Hlas-SD (89,2 percenta). Vyše 80 percent súhlasných stanovísk vyšlo aj zo strany sympatizantov ĽSNS (87,8 percenta) a Smer-SD (82,3 percenta).

S konaním referenda by súhlasilo aj takmer 40 percent voličov dvoch koaličných strán – SaS (37,9 percenta) a Sme rodina (38,5 percenta).

Zmysel plebiscitu vníma aj 20,4 percenta voličov strany Za ľudí. Najmenšiu podporu má referendum u sympatizantov strany OĽANO – 6,3 percenta. Prieskum realizovali v dňoch 18. 11. až 25. 11. 2020, v ankete odpovedalo 1004 respondentov.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Podľa podpredsedu Národnej rady SR Juraja Šeligu je otázne, koľko ľudí by skutočne k referendu prišlo. Priznáva, že v odpovediach ľudí sa odráža aj komunikácia vlády i spôsob prijímania pandemických opatrení.

Líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini upozorňuje, že referendum je demokratický nástroj, ako zmeniť politické pomery. Upozornil pritom, že v pléne parlamentu je to vzhľadom na rozloženie mandátov nemysliteľné. Mieni zároveň, že by referendum nemalo byť spájané len so snahou jednej politickej strany.