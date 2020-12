Exkluzívny prieskum: Rozdiel medzi OĽaNO a SaS už nie je ani percento, Sme rodina je na hranici zvoliteľnosti

BRATISLAVA - Ak by sa voľby konali túto sobotu, s výrazným náskokom by ich vyhral Hlas – SD. Na druhom mieste by skončilo OĽaNO, v tesnom závese by sa umiestnila SaS. S dvojciferným výsledkom by skončil ešte Smer – SD. Do parlamentu by sa podľa exkluzívneho prieskumu pre topky.sk a zoznam.sk, ktorý realizovala agentúra Actly dostalo 8 politických subjektov.

Exkluzívny prieskum od 6. - 11. 12. 2020 realizovala agentúra Actly na vzorke 1002 respondentov formou osobných rozhovorov s použitím digitálnych technológií. Voľby by jednoznačne vyhral Hlas – SD (22 percent). Na druhom mieste by skončilo OĽaNO so 14 percentami. Len o 6 desatín bodu menej by získala Sulíkova SaS (13,4 percent). Štvrté miesto obsadil Smer – SD (10,3 percent).

Zdroj: Actly

Do parlamentu by sa dostali ešte štyri politické subjekty, z toho dva mimoparlamentné. Piatu pozíciu obsadila Kotlebova ĽSNS (6,1 percent). Za ním nasledujú Progresívne Slovensko (5,6 percent) a KDH (5,4 percent). Poslancov by ešte získala Sme rodina s tesným výsledkom 5 percent.

Zdroj: Actly

Brány parlamentu by zostali zavreté pre vládnu stranu Za ľudí, ktorá v prieskume získala 4,2 percent. Mimo zákonodárny zbor by skončili aj ďalšie strany ako SMK – MKP (3,4 percent), SNS (2,9 percent), Vlasť (2,6 percent), Dobrá voľba (2,3 percent), Most – HÍD (1 percento) a Spolu (0,6 percent).

K urnám by išli až dve tretiny voličov

„Ak by sa voľby konali v prvej decembrovej dekáde, s určitosťou by sa na nich zúčastnili takmer dve tretiny oprávnených voličov. Ďalšia štvrtina by účasť zvažovala. Je to významne viac, ako zvyknú ukazovať prieskumy pred reálnymi voľbami. Napríklad v januári 2020 sa určite chcelo volieb zúčastniť 46 percent a pravdepodobne 33 percent,“ uviedla agentúra k prieskumu.

Exkluzívny prieskum priniesol aj ďalšie zaujímavé výsledky. Agentúra sa pýtala aj na možnosť, komu by voliči dali druhý hlas. Podľa prieskumu strana Hlas - SD má nielen najväčšiu podporu, ale aj najväčší potenciál rastu. „Teoreticky by mohli získať ešte ďalších 12 percent. SaS má „v zálohe“ ešte viac ako 10 percent potenciálnych voličov, kým voľbu OĽANO pripúšťa okrem voličov tejto strany len ďalších 6 percent,“ komentovala výsledky prieskumu agentúra Actly.

Zdroj: Actly

Prieskum sa zameral aj na porovnanie a hodnotenie súčasnej vládnej koalície (OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí) s bývalou vládnou koalíciou (Smer – SD, SNS a Most – Híd. „Súčasná vládna koalícia si podľa občanov oproti minulej počína omnoho lepšie pokiaľ ide o korupciu a klimatickú zmenu. O čosi viac ľudí jej dáva kredit aj v otázke podnikateľského prostredia a zdravotníctva. Naproti tomu bývalú koalíciu hodnotia ľudia omnoho lepšie z hľadiska spolupráce vládnych strán, komunikácie s verejnosťou, ale aj odbornosti, obrazu Slovenska v zahraničí a porozumenia potrebám ľudí,“ vysvetlila výsledky prieskumu agentúra Actly.