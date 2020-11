Návrat do školských lavíc sa blíži: Rezort školstva má plán, niektorí rodičia však hlásia vzburu!

BRATISLAVA - Minister školstva dostal "domácu úlohu" od ústredného krízového štábu. Už dnes má predstaviť plán, ktorý umožní opätovné otvorenie škôl a návrat detí do školských lavíc. Kľúčovú rolu má zohrať testovanie, z čoho nie sú mnohí rodičia vôbec nadšení. Dištančné vzdelávanie im však podľa prieskumu "spôsobuje vrásky".

Ako efektívne pretestovať žiakov, zamestnancov škôl či rodičov? Minister školstva Branislav Gröhling sa musí popasovať s touto náročnou úlohou. Plán má predstaviť už dnes. Známe však je, že testovanie nebude možné zabezpečiť celoplošne a pre všetkých. "Momentálne ideme do určitých pilotných overovaní a musíme sa ešte vysporiadať s množstvom ďalších otázok," povedal minister ešte v piatok.

Riešenia hľadal rezort školstva aj v spolupráci so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska. Zástupca ZMOS-u a starosta bratislavského Lamača Lukáš Baňacký sa vyjadril, že cieľom je, aby sa podarilo otestovať aspoň relevantnú vzoku škôl.

Kedy by k tomu malo dôjsť? Pracovným dátumom je zatiaľ 8. december, ktorý je už za dverami. Po tom, ako dnes Gröhling predstaví svoj plán, ÚKŠ rozhodne, čo ďalej. "Poprípade, ja budem navrhovať aj náš semafor, na základe ktorého sme fungovali v predchádzajúcom období," uviedol minister.

Podľa doterajších vyjadrení však všetko smeruje k tomu, že testovanie bude dobrovoľné. Rokovania sa uskutočnili aj so zriaďovateľmi škôl, zisťoval sa záujem aj dostatok technických a personálnych kapacít na to, aby vôbec niektoré školy vedeli otvoriť."Bude spracovaný istý postup pre tých, ktorí cítia, žeby chceli do toho ísť a nájdu dostatok možností i pochopenia v radoch vlastných zamestnancov i rodičov žiakov," spresnil Baňacký.

Pre portál HN doplnil, že neexistuje právny základ pre nariadenie povinnosti testovania. Podľa Baňackého príslušný orgán určí percento otestovaných žiakov a rodičov, ktoré umožní obnovenie výučby, pri ktorom nebude zohľadňovať žiakov druhého stupňa. Obnovenie výučby by teda malo závisieť od počtu otestovaných

„Ak škola nedosiahne určené percento testovaných žiakov, bude pokračovať vo forme výučby na diaľku,“ objasnil Baňacký. Druhý stupeň by chodil do školy od 8. do 18. decembra.

Prieskum: Pre rodičov sú zatvorené školy náporom

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra.

Na pondelkovej tlačovej konferencii predseda strany SPOLU Juraj Hipš odprezentoval zistenia z najnovšieho prieskumu, ktorí zisťoval, ako dištančné vzdelávanie zvládajú rodičia detí. Podľa zverejnených dát pre nich zatvorené školy predstavujú nápor. Podľa prieskumu až 70% rodičov musí deťom na II. stupni základných škôl so vzdelávaním pomáhať.

“Z týchto rodičov až 77% tvrdí, že je pre nich náročnejšie sa učiť s deťmi počas zatvorených škôl ako keď sú otvorené. Dôvodom je hlavne to, že nemajú čas popri iných povinnostiach (47%) a nevedia ako dieťa motivovať k učeniu (36%). Čo je zaujímavé, tak takmer každý tretí rodič povedal, že učivo, ktoré deti preberajú, je veľmi náročné a nevedia mu s ním pomôcť,” priblížil predseda strany SPOLU.

Odpovede sa zásadne neodlišujú ani pri vysokoškolsky vzdelaných rodičoch. Z tejto vzorky uviedol takmer každý štvrtý rodič, že učivo je aj pre nich náročné a nevedia ako deťom pomôcť.



Zvládať dištančné vzdelávanie je pre rodičov náročné aj finančne. Podľa prieskumu viac ako polovica rodičov musela práve pre dištančné vzdelávanie nakupovať extra elektroniku. V niektorých rodinách totiž notebook potrebuje aj iný člen domácnosti, museli teda dokúpiť ďalšie zariadenie.

Kvôli pandémii sa prieskum uskutočnil iba medzi rodičmi, ktorí majú prístup k internetu. "Vypadli nám tak zo vzorky všetci, ktorí prístup k internetu nemajú. Ak majú takéto obrovské problémy s učením na diaľku rodičia s prístupom k internetu, tak na aké prekážky narážajú rodičia 180-tisíc detí, ktoré počas prvej vlny nemali prístup k online vzdelávaniu?” pýta sa Hipš.

Odpor voči testovaniu

Akým spôsobom by malo samotné pretestovanie žiakov, zamestnancov škôl či rodičov prebiehať, zatiaľ známe nie je. Rovnako ani to, čo bude s deťmi, ktorých rodičia testovanie odmietnu. Už teraz sa na sociálnej sieti kopia reakcie, v ktorých zaznieva odpor.

"V žiadnom prípade nesúhlasím s testovaním detí, v škole sa má vzdelávať a nie vykonávať akékoľvek medicínske úkony," reagovala Anna."Nesúhlasím s tým, aby bola povinná školská dochádzka podmieňovaná testovaním," ozvala sa aj Adriana. Iní zas poukazujú na to, že by bolo lepšie školy otvoriť až po vianočných sviatkoch, teda v januári. "Netreba tie školy na dva týždne otvoriť, tie dva týždne ich už nezachráni," myslí si Alena.

Výnimku z dištančného vzdelávania majú aktuálne len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga. Viac informácií o tom, aký bude ďalší postup, by mal minister priblížiť už dnes.