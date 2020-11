KORONAVÍRUS Testovanie žiakov podľa Gröhlinga nedokážeme zabezpečiť celoplošne pre všetkých

BRATISLAVA – Testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 nebude možné zabezpečiť celoplošne pre všetkých. Po piatkovom rokovaní so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS) s tým, že pracujú skôr s verziou pilotných overovaní.

Zástupca ZMOS-u a starosta bratislavského Lamača Lukáš Baňacký spresnil, že hľadajú spolu s rezortom školstva riešenie, aby aspoň na relevantnej vzorke škôl otestovali a pilotným projektom otvorili druhé stupne základných škôl či stredných odborných škôl. Pracovný dátum je podľa Baňackého od 8. decembra, ak sa podarí splniť všetky požiadavky.

Minister deklaruje, že rokujú s jednotlivými subjektmi a hľadajú riešenia. "Musíme sa vyrovnať s množstvom otázok od dobrovoľnosti, zdravotníkov po technické vybavenie," spresnil. Odpoveď stále hľadajú aj v prípade, ako postupovať pri žiakoch, ktorých rodičia sa nebudú chcieť dať otestovať.

Gröhling verí, že sa všetko podarí vyjasniť do pondelka (30. 11.), keď chce na ústrednom krízovom štábe (ÚKŠ) predstaviť plán s riešením, ako opäť otvoriť školy. "Následne ÚKŠ rozhodne, či do toho pôjdeme alebo nie. Poprípade, ja budem navrhovať aj náš semafor, na základe ktorého sme fungovali v predchádzajúcom období," uviedol Gröhling. Minister v piatok podotkol, že naďalej rokujú so zriaďovateľmi škôl a zisťujú i záujem zo strany škôl a rodičov.

Baňacký uviedol, že hľadajú možnosti so zriaďovateľmi, ktorí nájdu dostatok technických i personálnych kapacít na to, aby vedeli školy otvoriť. "Bude spracovaný istý postup pre tých, ktorí cítia, žeby chceli do toho ísť a nájdu dostatok možností i pochopenia v radoch vlastných zamestnancov i rodičov žiakov," spresnil. Minister školstva dostal od ÚKŠ úlohu prísť do pondelka s riešením, ako školy otvoriť. Má to byť podľa premiéra Igora Matoviča (OĽANO) spojené s pravidelným pretestovávaním žiakov a rodičov.

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga.